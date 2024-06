Résultat des législatives à Régnié-Durette : l'élection 2024 en direct

L'équilibre de la présidentielle et des législatives remonte à deux ans déjà, une éternité en politique. C'est en effet la liste Bardella qui a remporté les élections européennes il y a trois semaines à Régnié-Durette, avec 35,55% des suffrages (198 voix) devant la liste dirigée par Valérie Hayer avec 16,7%, et Raphaël Glucksmann avec 12,03%.

La typologie politique des habitants d'une ville transparait bien souvent le plus visiblement dans le choix fait lors de l'élection de celui qui va présider la France. C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête à Régnié-Durette lors du premier tour de la présidentielle avec 28,55%, battant Marine Le Pen. La représentante du RN obtenait 25,83%. La troisième et la quatrième places revenaient à Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour, avec respectivement 17,07% et 7,7% des suffrages. Et la candidate du RN s'inclinait face au président sortant au second tour, avec 40,9% contre 59,1%.