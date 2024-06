En direct

19:47 - À Réguiny, quels reports de voix à gauche ce soir ? L'union des partis de gauche aux dernières législatives ayant explosé, vers quel bulletin vont se tourner ses électeurs au cours de ces élections de 2024 ? Quelle part optera pour le Front populaire ? La manne s'avère conséquente : lors du premier tour des élections de l'Assemblée en 2022, à Réguiny, le binôme Nupes avait en effet réuni 17,69% des votes dans la commune. Un score à affiner avec les 16% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Raphaël Glucksmann a plus récemment terminé à 8,96% à Réguiny pour le tour unique des européennes. Mais la gauche vise bien mieux ce 30 juin, puisque l'union renouvelée peut théoriquement atteindre 16% cette fois, en faisant la somme des résultats de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF).

18:42 - En 5 ans, le Rassemblement national a grappillé 9 points à Réguiny Les élections se suivent et parfois ne se ressemblent pas, mais il y a des conclusions à tirer de tous ces chiffres. La progression du RN, qui s'élève déjà à 9 points à Réguiny entre son résultat des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le parti lepéniste semble en effet avoir gagné du terrain plus vite à l'échelle locale qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt 8 points de plus en 2024 qu'en 2019. En extrapolant, on peut déduire que le RN sera à près de 33% ou plus ici ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Le 9 juin dernier, la victoire du RN à Réguiny Mentionner les résultats de la toute dernière élection en date semble aussi logique au moment d'anticiper le scrutin des législatives. C'est en effet la liste Jordan Bardella qui s'est imposée aux élections européennes 2024 à Réguiny, avec 40,84% des suffrages, soit 310 voix, devant la liste dirigée par Valérie Hayer avec 16,47%, qui avait elle-même devancé la liste de François-Xavier Bellamy avec 9,49%.

14:32 - Réguiny avait voté Le Pen lors de la dernière présidentielle L'élection du chef de l'Etat est probablement la principale clé pour tenter de dégager une tendance politique locale. Marine Le Pen avait fini première avec 32,21% au premier tour de l'élection du chef de l'Etat de 2022 à Réguiny. Emmanuel Macron était deuxième avec 31,09% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 12,09%. Éric Zemmour héritait d'un rôle de figurant avec 5,27% des suffrages. La candidate du RN s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 48,53% contre 51,47%.

12:32 - Quel résultat à Réguiny pour la majorité ce soir ? Analyser le plus récent scrutin législatif apparaît comme une évidence au moment de ce nouveau rendez-vous des 30 juin et 7 juillet. Aux législatives en 2022 à Réguiny, le RN se plaçait à la deuxième place sur le podium, 25,25% des votants ayant choisi de faire confiance à son binôme, contre 27,10% pour Nicole Le Peih (La République en Marche) au premier tour. Au deuxième, il n'avait toujours pas réussi à s'imposer dans la localité, laissant de nouveau le premier rang au binôme La République en Marche (59,68%). Nicole Le Peih remportait donc cette élection sur place.

11:02 - Le poids démographique et économique de Réguiny aux législatives Dans la commune de Réguiny, la population exerce-t-elle une influence sur les résultats des législatives ? La jeunesse et les personnes sans emploi jouent un rôle central dans la commune, avec près de 32% de la population ayant moins de 30 ans, et un taux de chômage de 7,27%. De plus, le pourcentage de ménages propriétaires (76,86%) met en relief le poids des questions de logement et d'urbanisation. Un salaire moyen mensuel net de 1803,65 € par mois souligne l'importance des problématiques sur le pouvoir d'achat dans les préoccupations des 715 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre d'allocataires de la CAF (14,77%) révèle la nécessité d'un soutien familial, alors que le taux de salariés en CDD (8,36%) indique des enjeux de stabilité du travail. Les données sur l'éducation à Réguiny mettent en avant des niveaux variés de qualifications, avec 39,02% des habitants sans diplôme, ce qui peut impacter les attitudes envers les politiques éducatives et l'accès à la formation professionnelle.

09:32 - Les législatives commencent à Réguiny : la participation en question Comment ont voté les électeurs de cette commune lors des derniers scrutins électoraux ? Durant les précédentes européennes, sur les 1 484 inscrits sur les listes électorales à Réguiny, 53,57% étaient allés voter, contre un taux de participation de 55,76% lors des élections européennes de 2019. Pour rappel, dans la commune, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 représentait 49,14% au premier tour et seulement 47,6% au second tour. A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà scrutée en juin 2022. Elle s'élevait à 18,4% à 12 heures et seulement 39,4% à 17 heures pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017.