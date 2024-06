Résultat des législatives à Remilly Les Marais : l'élection 2024 en direct

La préférence des habitants d'une commune émerge sans doute le plus visiblement dans le choix fait lors de l'élection du chef de l'Etat. Marine Le Pen avait fini première avec 35,84% au 1er tour de la présidentielle de 2022 à Remilly Les Marais. Emmanuel Macron était deuxième avec 30,38% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 11,43%. Il n'y avait qu'une quatrième place enfin pour Valérie Pécresse, avec 5,97% des voix pour sa part. La cheffe du RN avait aussi une longueur d'avance au second tour avec 50,77%.

Le résultat du scrutin législatif le plus récent est un enseignement précieux au moment de l'élection de ces 30 juin et 7 juillet. Lors des dernières législatives à Remilly Les Marais, le RN finissait à la deuxième place sur le podium, 18,4% des électeurs s'étant tournés vers son binôme, contre 54,48% pour Philippe Gosselin (Les Républicains) au premier tour. Au deuxième, il avait encore échoué dans la localité, laissant de nouveau la première place au binôme Les Républicains (75,13%). Philippe Gosselin conservait donc son avance sur place.

11:02 - Les données démographiques de Remilly Les Marais révèlent les tendances électorales

À Remilly Les Marais, les facteurs démographiques et socio-économiques façonnent le contexte politique et peuvent influer sur les élections législatives. Avec 42,95% de population active et une densité de population de 114 habitants/km², la participation électorale sera-t-elle plus dynamique ? Le taux de chômage à 7,83% peut agir sur les espoirs des habitants en matière de mesures sur l'emploi. Le pourcentage de familles ne disposant d'aucune voiture (24,65%) montre une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 427 électeurs sur des questions de mobilité et d'aménagement routier. Le nombre d'allocataires de la CAF (17,01%) met en lumière des impératifs d'accompagnement familial, tandis que le taux de salariés en CDD (9,44%) indique des défis de sécurité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation à Remilly Les Marais mettent en exergue une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 13,12% des habitants ont obtenu seulement le baccalauréat par exemple. Ceci, associé aux statistiques sur les revenus, peut influencer les préoccupations concernant les politiques du pays sur l'éducation et l'emploi.