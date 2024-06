En direct

19:51 - Les suffrages de la coalition de gauche très suivis Une autre question qui accompagne ces élections législatives est celle du poids de la gauche après l'arrivée du Front populaire, un an après l'éclatement de la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon. La liste Glucksmann avait atteint 14,99% à Revel pour ces élections continentales. Mais la gauche pourrait faire plus à l'issue du scrutin d'aujourd'hui, puisque l'union ripolinée s'élève virtuellement à 26% cette fois, en cumulant les résultats de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF). Lors du premier tour des législatives, en 2022 à Revel, le binôme Nupes avait par ailleurs accumulé aussi 26,81% des votes dans la localité, soit plus que son score national. Quelle part de ces voix ira notamment au Nouveau Front populaire, soutenu par la France insoumise, le Parti socialiste, Europe-Ecologie, le Parti communiste et d'autres forces de gauche, et annoncé au coude-à-coude avec la majorité par les instituts de sondage ?

18:42 - Le Rassemblement national a fortement avancé à Revel Difficile de mettre en perspective l'ensemble de ces résultats. Mais des éléments émergent… Alors qu'au niveau national, les scores de Jordan Bardella se sont élevés à plus de 31% des voix au scrutin européen de 2024, soit près de 8 points de plus qu'aux européennes 2019, la dynamique locale apparaît bien plus puissante. Le parti lepéniste a en effet déjà avancé de 8 points sur place entre 2019 et 2024. Il n'est donc pas exclu que le RN soit à environ 30% à Revel ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Le RN dans sa moyenne nationale à Revel début juin Le résultat de ce 30 juin au soir va peut-être concorder avec le choix des électeurs établi le 9 juin dernier. Si on rentre dans le détail en effet, la liste Rassemblement national, dirigée par Jordan Bardella, s'est arrogée les élections européennes à Revel. Le mouvement glanait 33,38% des votes, devant Raphaël Glucksmann à 14,99% et Valérie Hayer à 13,94%.

14:32 - 25,09% pour Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022 à Revel Le choix du locataire de l'Elysée est incontestablement la meilleure loupe pour estimer une préférence politique locale. La commune de Revel avait clairement montré sa préférence pour Marine Le Pen à l'issue de l'élection à la présidence de la République de 2022. La cheffe de file du Rassemblement national prenait les devants avec 25,09% au 1er round. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient derrière à 25,05% et 20,45% des voix. Éric Zemmour prenait la quatrième place avec 7,18% des suffrages. La candidate du RN s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 46,82% contre 53,18%.

12:32 - Quel résultat pour la majorité aux élections législatives à Revel ? Au moment de fournir ou non une majorité à la France il y a deux ans, le RN trébuchait au premier tour dans la ville de Revel, grappillant 22,87% des suffrages sur place, contre 29,06% pour Dominique Faure (Ensemble !). Au second tour, le RN échouait également, laissant encore le premier rang local aux concurrents estampillés Ensemble ! Avec 47,83% contre 52,17% pour les vainqueurs. Dominique Faure remportait donc ce scrutin sur place.

11:02 - Les données démographiques de Revel révèlent les tendances électorales À Revel, les facteurs démographiques et socio-économiques définissent le paysage politique et peuvent jouer un rôle lors des législatives. Le taux de chômage à 16,31% peut avoir un effet sur les attentes des habitants quant aux politiques sur le travail. Avec 38,52% de population active et une densité de population de 270 hab par km², peut-on s'attendre à une plus forte mobilisation des électeurs ? Un salaire moyen mensuel net de 2165,16 €/mois montre le poids des problématiques sur la qualité de vie dans les préoccupations des 3 959 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre de familles monoparentales (19,8%) met en évidence des impératifs d'accompagnement social, tandis que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (9,95%) indique des défis de sécurité de l'emploi. Les chiffres sur l'instruction à Revel mettent en relief des niveaux variés de qualifications, avec 38,56% des résidents sans diplôme, cela souligne l'importance de mettre en place des programmes visant à améliorer l'accessibilité à l'instruction.

09:32 - C'est l'heure de voter à Revel : les législatives débutent L'abstention constituera incontestablement l'une des grandes inconnues de ces législatives 2024 à Revel. Pour mémoire, dans la ville, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 47,15% au premier tour et seulement 50,07% au second tour. Il y a 2 ans, lors du premier tour de la présidentielle, 23,77% des personnes en âge de voter dans la ville avaient refusé de se rendre aux urnes. Le taux d'abstention était de 25,44% au second tour. La perte de pouvoir d'achat, combinée avec les inquiétudes provoquées par la guerre au Moyen-Orient, sont notamment capables d'impacter les choix que feront les électeurs de Revel.