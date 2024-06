Résultat des législatives à Ris-Orangis : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:53 - Un potentiel de 40% à 46% pour le Front populaire à Ris-Orangis L'union de gauche aux dernières législatives étant terminée, que deviendront ses électeurs pour ces élections de 2024 ? Combien voteront pour le Nouveau Front populaire ? Bien malin qui se risquerait à répondre en ce moment même. A l'issue des européennes, Raphaël Glucksmann s'est élevé à 11,01% à Ris-Orangis. Reste que dans la cité, il faudra aussi assimiler les 29,49% de la liste de Manon Aubry (LFI), les 3,74% de Marie Toussaint (EELV) et les 3% de Léon Deffontaine (PCF). En d'autres termes, une somme tournant autour des 46% sur place. La barre est haute : lors du premier tour des législatives en 2022, à Ris-Orangis, le binôme Nupes avait par ailleurs glané 40,63% des votes dans la localité. Une percée à mettre en perspective enfin avec les 45% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses.

18:42 - Les performances du Rassemblement national avant les législatives à Ris-Orangis Difficile de mettre en perspective cet ensemble hétéroclite de chiffres. Mais des indices se distinguent… Si on associe le score de la liste Bardella aux européennes 2019 et en 2024, on observe une progression de 2 points à Ris-Orangis. Mais la marche pourrait se trouver encore plus haute aux législatives des 30 juin et 7 juillet, les sondages annonçant plutôt à la formation une progression de près de 15 points en comparaison de l'élection législative précédente. De quoi anticiper 24% voire plus encore dans la ville cette fois ?

15:31 - Bardella relégué à Ris-Orangis lors des européennes du 9 juin Se pencher sur la dernière expérience électorale nous semble aussi une évidence au moment de se préparer au scrutin de ces législatives. À Ris-Orangis, les dernières élections européennes ont offert la première place à la liste de Manon Aubry en effet avec 29,49% des voix. Elle devançait la liste de Jordan Bardella avec 23,58% et Raphaël Glucksmann avec 11,01%.

14:32 - Une longueur d'avance pour Jean-Luc Mélenchon à Ris-Orangis au premier tour de l'élection présidentielle Le choix de celui qui va présider la France est certainement la principale clé pour évaluer une tendance politique locale. Il faut retenir que le Rassemblement national avait affiché au premier tour un pourcentage plus fort aux législatives dans la commune que Marine Le Pen en personne lors de l'élection du locataire de l'Elysée. Celle-ci avait accumulé 16,17% au premier tour sur place. Dans l'ordre, on trouvait malgré tout Jean-Luc Mélenchon en tête avec 40,07%, suivi donc de Emmanuel Macron avec 22,73% et Marine Le Pen avec 16,17%. La candidate du RN avait finalement échoué derrière Emmanuel Macron au second tour (avec 33,73% contre 66,27%).

12:32 - Les résultats des dernières élections, un indice pour les législatives 2024 à Ris-Orangis ? Regarder le dernier scrutin législatif semble parfaitement sensé au moment de cette nouvelle élection des 30 juin et 7 juillet. En 2022, aux législatives, le Rassemblement national était en échec au premier tour dans la commune de Ris-Orangis, obtenant 16,22% des suffrages sur place, contre 40,63% pour Nadhera Beletreche (LFI-PS-PC-EELV). Au second tour, le RN échouait également, laissant encore la victoire locale aux concurrents estampillés Nouvelle union populaire écologique et sociale avec 40,15% contre 59,85% pour les vainqueurs. Nadhera Beletreche conservait donc son avance sur place.

11:02 - Analyse socio-économique de Ris-Orangis : perspectives électorales Dans la ville de Ris-Orangis, les habitants auront-ils un impact sur le résultat des élections législatives ? Avec un pourcentage de 43% d'habitants âgés de 0 à 29 ans, et un taux de chômeurs de 13,92%, la jeunesse et les personnes sans emploi représentent des groupes démographiques essentiels. Qui plus est, le taux de familles propriétaires (54,07%) souligne l'importance des thématiques de logement et d'urbanisation. Le pourcentage de ménages ne possédant aucune voiture (26,46%) souligne une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 5 746 électeurs sur des questions de mobilité et d'aménagement routier. De surcroît, la présence d'une population immigrée de 26,08% et d'une population étrangère de 20,55% indique des enjeux de cohabitation interculturelle. Les chiffres sur l'éducation à Ris-Orangis mettent en avant une diversité de qualifications, avec 19,63% des résidents titulaires du seul bac. Ces chiffres, couplés aux données sur les revenus, soulèvent des questions quant à l'efficacité des politiques éducatives et d'emploi menées à l'échelle du pays.

09:32 - Taux d'abstention aux élections : le cas de Ris-Orangis À Ris-Orangis (91130), l'une des clés de ces élections législatives sera l'ampleur de l'abstention. La volonté des habitants d'empêcher la montée de l'extrême-droite serait capable de augmenter l'intérêt de l'élection aux yeux des habitants de Ris-Orangis. A l'occasion du premier tour de la dernière élection présidentielle, le pourcentage de participation s'était hissé à 71,5% dans la commune. La participation était de 64,66% au second tour, c'est-à-dire 9 443 personnes. Pour comparer, dans la commune, le pourcentage de participation aux législatives 2022 atteignait 39,23% au premier tour. Au deuxième tour, 39,33% des électeurs ont exercé leur droit de vote. Quelle sera la participation à Ris-Orangis pour les élections législatives 2024 ? Quel député succédera à Nadhera Beletreche dans la 9ème circonscription de l'Essonne ?