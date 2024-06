En direct

19:48 - À Rochefort-sur-Loire, quelles sont les options de reports du vote de gauche ? La coalition de gauche aux dernières législatives étant terminée, qu'adviendra-t-il de électeurs au cours de ces élections de 2024 ? Combien voteront pour le Front populaire ? La réponse est complexe. La liste Glucksmann, soutenue par le PS, avait cumulé 18,54% à Rochefort-sur-Loire pour ce tour unique des européennes. Mais on peut en revanche se projeter sur un résultat de 46% pour la gauche pour ce premier tour dans la commune, la part de voix du leader de la liste Place Publique étant à réévaluer avec celles de Manon Aubry (13,34%), de l'EELV Marie Toussaint (13,06%) ou encore de Léon Deffontaine (2,37%). La barre est haute. Lors du premier tour des élections de l'Assemblée en 2022, à Rochefort-sur-Loire, le binôme Nupes avait par ailleurs réuni 38,19% des votes dans la commune. Une poussée à comparer enfin avec les 36% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo.

18:42 - Quel score pour le RN à Rochefort-sur-Loire lors des législatives ? Difficile de trouver une ligne claire dans cette avalanche de chiffres. Mais des pistes se dégagent… Le RN pourrait se situer à 20% à Rochefort-sur-Loire lors du premier tour de ces législatives si la tendance prévue par les élections européennes se confirme localement. Le parti lepéniste est même crédité de 30% des votes dans l'Hexagone, soit une quinzaine de points de plus qu'il y a deux ans. Un gain à ajouter aussi à son résultat dans la ville ce dimanche 30 juin ? L'extrapolation est assez risquée, mais cela reste cohérent au regard de la progression du mouvement sur place. Entre les européennes de 2019 et de 2024, le RN a en effet déjà gagné 4 points dans la localité.

15:31 - Jordan Bardella défait à Rochefort-sur-Loire lors des européennes du 9 juin Le résultat de ces législatives va peut-être répéter le verdict établi le 9 juin dernier. C'est Valérie Hayer qui l'a en effet emporté à Rochefort-sur-Loire lors des dernières élections des eurodéputés, avec 18,92% des suffrages. La liste se plaçait alors devant celle de Raphaël Glucksmann avec 18,54% dans la commune. Jordan Bardella achevait l'élection troisième, avec 17,12%.

14:32 - Quel a été le verdict de la présidentielle 2022 à Rochefort-sur-Loire ? Point à retenir : le Rassemblement national avait récolté au premier tour une meilleure marque aux législatives dans la commune que Marine Le Pen elle-même lors de l'élection suprême, puisqu'elle avait engrangé 15,45% au 1er tour sur place. Dans l'ordre, on trouvait malgré tout Emmanuel Macron en tête avec 33,95%, suivi donc de Jean-Luc Mélenchon avec 27,79% et Marine Le Pen avec 15,45%. La candidate du RN avait finalement échoué derrière Emmanuel Macron au second tour (avec 24,67% contre 75,33%).

12:32 - Une majorité présidentielle encore favorite ce dimanche ? Le verdict du plus récent scrutin législatif semble un précédent précieux au moment des élections qui se jouent. Le Rassemblement national avait été distancé au premier tour des législatives 2022 à Rochefort-sur-Loire, comptant 9,55%des suffrages, alors que les candidats Ensemble ! - Majorité présidentielle obtiendront 38,67% des voix. Et le second tour ne fera que le confirmer avec cette fois Caroline Bessat (LFI-PS-PC-EELV) au sommet localement.

11:02 - Analyse démographique et économique des législatives à Rochefort-sur-Loire Dans les rues de Rochefort-sur-Loire, le scrutin est en cours. Avec ses 2 308 habitants, cette ville possède une certaine vitalité démographique. Avec 179 entreprises, Rochefort-sur-Loire est un lieu propice à l'essor de l'innovation et l'entrepreneuriat. Le taux de ménages ne disposant d'aucune voiture (18,4%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les votants sur des problématiques de mobilité et d'environnement. Les électeurs, comprenant une proportion de 37,35% de retraités, feront-ils preuve d'engagement en se rendant dans les isoloirs ? Dans cette diversité sociale, 48,51% des familles se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 412,35 euros, pèse sur une commune qui ambitionne plus de prospérité. À Rochefort-sur-Loire, les intérêts locaux alimentent le débat démocratique.

09:32 - Retour sur l'abstention aux législatives précédentes à Rochefort-sur-Loire Au cours des dernières années, les 2 365 habitants de cette commune ont dévoilé leurs habitudes de vote. Début juin, au moment des européennes, parmi les 1 922 inscrits sur les listes électorales à Rochefort-sur-Loire, 42,82% avaient boudé les urnes. Le taux d'abstention était de 40,29% lors des élections européennes de 2019. Pour mémoire, dans la commune, l'abstention aux élections législatives 2022 représentait 44,17% au premier tour. Au second tour, 44,96% des citoyens n'ont pas exercé leur droit de vote. Il y a 2 ans, pour le deuxième tour de la présidentielle, parmi les 1 885 inscrits sur les listes électorales dans la commune, 21,64% avaient refusé de se rendre aux urnes, contre une abstention de 18,3% au premier tour.