Résultat des législatives à Rodemack : l'élection 2024 en direct

C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête à Rodemack lors du premier tour de la présidentielle avec 38,32%, dépassant Marine Le Pen. La patronne du RN obtenait 16,47%. Jean-Luc Mélenchon et Yannick Jadot se contentaient des troisième et quatrième places- avec respectivement 12,87% et 8,53% des suffrages. Et Marine Le Pen ne rattrapait pas son rival au second tour, avec 28,68% contre 71,32%.

11:02 - Rodemack : élections législatives et dynamiques démographiques

Dans la commune de Rodemack, une variété de données démographiques et socio-économiques façonnent le résultat des législatives. Avec 37% de résidents âgés de 0 à 29 ans, et un taux de chômeurs de 6,38%, la jeunesse et les personnes sans emploi constituent des segments démographiques cruciaux. Le taux de ménages ne détenant aucune voiture (14,75%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 400 votants sur des problématiques de mobilité et d'infrastructure. De surcroît, la présence d'une population étrangère de 7,82% et d'une population immigrée de 10,99% fait ressortir les enjeux des politiques migratoires et d'intégration dans le pays. Les chiffres sur l'éducation, tel que le pourcentage de titulaires d'un diplôme universitaire (49,63%), suggèrent un niveau élevé d'instruction à Rodemack, ce qui peut façonner les attitudes envers les questions de recherche, d'innovation et d'entrepreneuriat.