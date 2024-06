Résultat des législatives à Roissy-en-Brie : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:52 - Une prévision de 36% à 40% pour le Front populaire à Roissy-en-Brie L'autre interrogation de ces législatives est celle du vote de gauche après la construction du Front populaire, un an après la dispersion de la Nupes. La somme des suffrages n'est pas négligeable : lors du premier tour des élections de l'Assemblée il y a deux ans, à Roissy-en-Brie, le binôme Nupes avait en effet obtenu 36,38% des votes dans la localité. Un chiffre à affiner avec les 41% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle deux mois plus tôt, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Combien voteront pour le Nouveau Front populaire, représentant les insoumis, les socialistes, les communistes, les écologistes et d'autres, et annoncé au coude-à-coude avec l'alliance du centre par les instituts de sondage lors de ces élections législatives ? Au moment des élections européennes plus récemment, Raphaël Glucksmann a glané 12,04% à Roissy-en-Brie. Mais on peut en revanche réévaluer ce résultat à 40% pour la gauche pour ce premier round dans la ville, la part de voix du chef de file PS-Place Publique étant à réévaluer avec celles de la liste LFI de Manon Aubry (21,43%), de l'écologiste Marie Toussaint (4,63%) et enfin du communiste Léon Deffontaine (3,44%).

18:42 - Vers une nouvelle surprise du Rassemblement national aux législatives à Roissy-en-Brie ? Que peut-on déduire de cette masse de données ? Le Rassemblement national devrait se trouver pas loin de 20% à Roissy-en-Brie lors du premier tour de ces législatives si la situation annoncée par le scrutin européen du 9 juin se confirme localement. Le parti lepéniste est même crédité de 30% des suffrages dans l'Hexagone, soit 15 points de plus qu'en 2022. Un surplus à ajouter aussi à son résultat dans la ville ce dimanche 30 juin ? L'addition est accrobatique, mais logique au regard de la progression du mouvement dans la zone. Le RN a en effet déjà gagné 7 points ici, entre les européennes de 2019 et les européennes 2024.

15:31 - La liste RN à 25,98% à Roissy-en-Brie début juin Le nom de celui ou celle qui s'est imposé à l'issue des dernières élections le 9 juin reste sans doute plus ancré encore dans les mémoires. Le score de la liste du Rassemblement national, emmenée par Jordan Bardella aux européennes de juin, était en effet au plus haut à Roissy-en-Brie, avec 25,98%. Le RN devançait alors Manon Aubry à 21,43% et Valérie Hayer à 13,15%.

14:32 - Avantage Jean-Luc Mélenchon à Roissy-en-Brie lors de la dernière présidentielle Dans les bureaux de vote de Roissy-en-Brie, Marine Le Pen n'était pas arrivée à convaincre lors du premier tour de l'élection du chef de l'Etat il y a deux ans. Avec un maigre 17,56%, la candidate était distancée par Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron à respectivement 34,35% et 25,68% des suffrages. Le deuxième round de scrutin ne sera pas plus favorable à Marine Le Pen, Emmanuel Macron l'emportant avec 65,76% contre 34,24% pour Le Pen.

12:32 - Que disent les résultats des législatives 2022 pour Roissy-en-Brie ? Le résultat des élections législatives au niveau local sera regardé selon le prisme de la dynamique du RN, comme dans le reste de la France. Le RN ratait complètement la première marche à Roissy-en-Brie il y a deux ans, lors des législatives, avec 16,48% au premier tour, contre 36,38% pour Arnaud Bonnet (LFI-PS-PC-EELV), Roissy-en-Brie faisant partie de la 8ème circonscription de Seine-et-Marne. Au second tour, le RN échouait également, laissant encore le premier rang local aux concurrents portant l'étiquette LFI-PS-PC-EELV (55,39% contre 44,61% pour le RN). Arnaud Bonnet remportait donc ce scrutin sur place.

11:02 - Roissy-en-Brie : quand les données démographiques façonnent les urnes En pleine campagne électorale législative, Roissy-en-Brie est perçue comme une commune dynamique et active. Avec ses 23 061 habitants, cette agglomération cosmopolite représente la richesse culturelle de la France contemporaine. Ses 1 347 entreprises témoignent d'une activité entrepreneuriale favorable, tandis que son tissu social comprend 6 246 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Le pourcentage de ménages détenant au moins une voiture (81,59%) souligne l'importance des questions de mobilité et d'environnement dans les préoccupations des votants. La population étrangère de 3 195 personnes apporte une richesse culturelle appréciable. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 27 685 € par an, la commune vise plus de prospérité. À Roissy-en-Brie, où les moins de 30 ans correspondent à 41% de la population, les élections symbolisent l'opportunité d'un avenir en communion.

09:32 - Participation à Roissy-en-Brie : que retenir des précédentes élections ? L'analyse des derniers scrutins électoraux est l'occasion de cerner davantage le vote des électeurs de cette ville. Au moment des précédentes élections européennes, sur les 13 675 personnes en âge de voter à Roissy-en-Brie, 54,57% avaient boudé les urnes. Le taux d'abstention était de 58,47% il y a cinq ans. Pour rappel, dans la ville, l'abstention aux législatives 2022 atteignait 59,35% au premier tour et seulement 58,57% au deuxième tour. Peut-on pronostiquer l'abstention pour les législatives à Roissy-en-Brie ? En avril 2022, au premier tour de l'élection présidentielle, le pourcentage d'abstention avait représenté 24,7% au sein de la ville. L'abstention était de 30,66% au deuxième tour.