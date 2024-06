Résultat des législatives à Romanswiller : l'élection 2024 en direct

11:02 - Comment la composition démographique de Romanswiller façonne les résultats électoraux ?

La composition démographique et la situation socio-économique de Romanswiller contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur influence sur les législatives. Avec une densité de population de 111 hab par km² et 49,38% de population active, peut-on s'attendre à une plus forte mobilisation des électeurs ? Le pourcentage de demandeurs d'emploi à 7,04% pourrait avoir un effet sur les attentes des habitants en matière de mesures sur l'emploi. Le taux de familles ne disposant d'aucune voiture (14,8%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut influencer les 480 votants sur des problématiques de transport et d'infrastructure. Le nombre de familles monoparentales (12,99%) met en lumière la nécessité d'un soutien familial, et le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (4,64%) indique des enjeux de stabilité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation à Romanswiller mettent en relief des niveaux variés de qualifications, avec 19,47% des résidents n'ayant obtenu aucun diplôme, cela souligne un besoin important de renforcement des politiques éducatives.