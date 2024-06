Résultat des législatives à Roncourt : l'élection 2024 en direct

Il faut retenir que le RN avait enregistré au premier tour un meilleur pourcentage aux législatives à Roncourt que Marine Le Pen elle-même lors de l'élection présidentielle. La candidate avait rassemblé 37,54% au 1er tour sur place. Elle avait alors surpassé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, obtenant chacun 22,66% et 14,71%. Marine Le Pen avait même fini devant Emmanuel Macron au deuxième tour (avec 63,25% contre 36,75%).

11:02 - Dynamique électorale à Roncourt : une analyse socio-démographique

La composition démographique et le contexte socio-économique de Roncourt façonnent les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur influence sur les élections législatives. Avec une densité de population de 147 hab/km² et un pourcentage de chômeurs de 8,14%, le marché de l'emploi et les questions de logement sont des sujets majeurs. Le pourcentage de familles disposant d'au moins une voiture (86,07%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les 311 votants sur des questions de mobilité et d'environnement. Le nombre de familles monoparentales (8,87%) révèle la nécessité d'un accompagnement familial, alors que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (5,09%) fait ressortir des enjeux de stabilité du travail. Les données sur l'éducation à Roncourt mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 17,9% des habitants titulaires du seul baccalauréat. Il est essentiel de garantir que les politiques françaises s'adaptent aux réalités locales.