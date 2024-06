Résultat des législatives à Rothau : l'élection 2024 en direct

11:02 - Rothau : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux

Dans la ville de Rothau, les électeurs auront-ils un impact sur le résultat des législatives ? Avec un taux de chômage de 13,44% et une densité de population de 400 habitants par km², le marché de l'emploi et les questions d'habitat sont des sujets majeurs. Le pourcentage de foyers ne possédant aucune voiture (30,68%) montre une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut affecter les 426 votants sur des questions de mobilité et d'environnement. Le nombre d'allocataires de la CAF (17,77%) met en lumière la nécessité d'un soutien familial, et le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (8,68%) fait ressortir des enjeux de sécurité de l'emploi. Les données sur l'instruction à Rothau mettent en relief des niveaux variés de qualifications, avec 37,78% des résidents n'ayant obtenu aucun diplôme, cela souligne l'importance de mettre en place des programmes visant à améliorer l'accessibilité à l'instruction.