18:42 - En cinq ans, l'extrême droite a gagné 11 points à Roullet-Saint-Estèphe

Difficile de trouver une ligne directrice claire dans tous ces scores. Mais des pistes émergent… Alors qu'à l'échelle de la France, les scores du RN ont culminé à plus de 30% des voix aux élections européennes de 2024, soit huit points de plus qu'en 2019, la dynamique locale semble encore plus forte. Le parti frontiste a en effet déjà avancé de 11 points sur place entre 2019 et 2024. On peut donc imaginer que le RN arrive à près de 33% ou plus à Roullet-Saint-Estèphe ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.