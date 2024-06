Résultat des législatives à Roussy-le-Village : l'élection 2024 en direct

15:36 - En 2022, qui serait devenu président selon les élections de Roussy-le-Village ?

Le choix du président de la République est sans doute la clé pour juger une préférence politique locale. Marine Le Pen avait été en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 dans la commune avec 21,01% contre 39,56% pour Emmanuel Macron. Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour prenaient les troisième et quatrième places avec respectivement 11,87% et 8,28% des voix. Et la patronne du RN ne rattrapait pas Emmanuel Macron au second tour, avec 37,92% contre 62,08%.