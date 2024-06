Résultat des législatives à Russ : l'élection 2024 en direct

11:02 - Russ : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections

À Russ, les facteurs démographiques et socio-économiques déterminent le paysage politique et peuvent influer sur les législatives. Avec 47,29% de population active et une densité de population de 110 habitants par km², ces chiffres pourraient favoriser un engagement électoral plus fort. Le taux de chômage à 10,1% pourrait agir sur les espoirs des électeurs en ce qui concerne les directives sur le travail. Le pourcentage de foyers disposant d'au moins une voiture (81,74%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 509 électeurs sur des questions de mobilité et d'environnement. Le nombre d'allocataires de la CAF (12,69%) met en lumière des besoins d'accompagnement familial, et le taux de salariés en contrat à durée déterminée (4,74%) indique des défis de stabilité de l'emploi. Les données sur l'éducation à Russ mettent en avant une diversité de qualifications, avec 16,72% des habitants titulaires du seul baccalauréat, ce qui met en lumière la nécessité d'une réflexion approfondie sur les politiques éducatives et d'emploi du pays.