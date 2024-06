Résultat des législatives à Saint-Amand-en-Puisaye : l'élection 2024 en direct

11:02 - Saint-Amand-en-Puisaye : élections législatives et dynamiques démographiques

Dans la commune de Saint-Amand-en-Puisaye, une variété de données démographiques et socio-économiques influencent le résultat des élections législatives. Dans le bourg, 22% des résidents sont âgés de 0 à 29 ans, et 42,27% de 60 ans et plus. La répartition démographique pourrait avoir un effet sur les orientations politiques en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Le taux de familles disposant d'au moins une voiture (56,2%) souligne une dépendance à l'automobile, ce qui peut influencer les 483 votants sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. Enfin, des éléments tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (3,53%) et le nombre de résidences HLM (4,58% des logements) font ressortir les défis sociaux et économiques auxquels la commune est confrontée. Un taux de résidences secondaires de 19,62%, comme à Saint-Amand-en-Puisaye, indique la présence d'une population plus aisée. Les propriétaires de résidences permanentes peuvent faire des choix électoraux différents des vacanciers.