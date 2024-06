En direct

19:48 - Un électorat de gauche entre 16% et 17% à Saint-Amand-Villages pour ces législatives La dynamique de la gauche est aussi à regarder de près lors de ces élections législatives, puisqu'on attend les intentions de ceux qui avaient voté pour la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés, qui avait percé aux dernières législatives, mais qui n'existe plus dans le paysage politique. Le Front populaire, qui manque encore d'une figure tutélaire, a des chances d'en séduire une portion. Lors des élections européennes, Raphaël Glucksmann a obtenu 9,27% à Saint-Amand-Villages. Mais la gauche pourrait faire plus aux législatives, puisque l'union renouvelée peut virtuellement se situer à 17% cette fois, en ajoutant les suffrages de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF). Pour le premier tour des élections législatives, en 2022, la candidature Nupes avait par ailleurs enregistré 16,8% des votes dans la commune.

18:42 - Le Rassemblement national a largement progressé à Saint-Amand-Villages en 5 ans Que déduire de cette avalanche de chiffres ? L'évolution du RN, qui se monte déjà à 11 points à Saint-Amand-Villages entre sa part de voix des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le mouvement de Marine Le Pen semble en effet avoir gagné du terrain plus rapidement au niveau local qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt 8 points de plus il y a trois semaines qu'en 2019. En faisant une projection simple, on peut conclure que le RN sera pas loin des 30% voire plus ici ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Quels étaient les résultats des européennes à Saint-Amand-Villages le 9 juin ? Le résultat de ce dimanche 30 juin fera probablement écho au séisme survenu le 9 juin dernier. C'est en effet la liste d'extrême droite dirigée par Bardella qui a dominé les élections du Parlement européen il y a trois semaines à Saint-Amand-Villages, avec 42,53% des bulletins valides (413 voix) devant la liste dirigée par Valérie Hayer avec 15,86%, elle-même suivie par la liste de Raphaël Glucksmann avec 9,27%.

14:32 - Saint-Amand-Villages avait voté Le Pen au premier tour de la dernière présidentielle L'inclinaison des habitants d'une ville transparait bien souvent le plus visiblement dans le choix fait lors de l'élection à la présidence de la République. Marine Le Pen s'était particulièrement illustrée à Saint-Amand-Villages pendant l'élection présidentielle 2022 avec pas moins de 30,74% des suffrages au 1er tour. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient derrière à 29,19% et 15,7% des voix. Éric Zemmour prenait la quatrième place avec 4,97% des suffrages pour sa part. La patronne du RN s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 47,91% contre 52,09%.

12:32 - À Saint-Amand-Villages, les résultats des dernières législatives toujours aussi valables aujourd'hui ? Au niveau local, le résultat de Jordan Bardella lors des élections législatives sera très commenté. Lors des dernières législatives à Saint-Amand-Villages, le RN se plaçait à la deuxième place, 20,89% des habitants passés par le bureau de vote étant convaincus par son binôme, contre 37,92% pour Philippe Gosselin (Les Républicains) au premier tour. Au deuxième, il avait encore échoué dans la ville, laissant de nouveau la première place au binôme Les Républicains avec 68,30%. Philippe Gosselin remportait donc ce scrutin sur place.

11:02 - Le poids démographique et économique de Saint-Amand-Villages aux élections législatives Dans les rues de Saint-Amand-Villages, les élections sont en cours. Avec ses 2 520 habitants, cette localité peut compter sur une certaine vitalité démographique. L'existence de 103 entreprises sur son territoire souligne son dynamisme. Le pourcentage de ménages détenant au moins une voiture (84,56%) souligne le poids des problématiques de mobilité et d'infrastructure dans les préoccupations des votants. Les citoyens, comprenant une proportion de 39,62% de retraités, montreront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Malgré un taux de chômage de 8,03%, la commune affiche un revenu moyen par foyer fiscal de 28 621 euros par an, jouissant d'une certaine prospérité. Chaque bulletin déposé dans les urnes ce 9 juin 2024 à Saint-Amand-Villages montre l'intérêt des habitants pour les idées de la France.

09:32 - Participation aux dernières élections législatives à Saint-Amand-Villages : un regard approfondi L'étude des résultats des derniers rendez-vous électoraux est l'occasion de se faire une idée du vote des électeurs de cette localité. Début juin, lors des européennes, 50,2% des personnes en capacité de voter à Saint-Amand-Villages avaient boudé les urnes, à comparer avec un taux d'abstention de 47,66% pour le scrutin de 2019. Pour mémoire, dans la localité, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 représentait 55,77% au premier tour. Au second tour, 57,64% des électeurs n'ont pas exercé leur droit de vote. Qu'en sera-t-il pour les élections législatives à Saint-Amand-Villages ? Pour mémoire, à l'échelle de l'Hexagone, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 52,49% au premier tour et 53,77% au deuxième tour, c’était plus qu’en 2017.