Résultat des législatives à Saint-Amans-Soult : l'élection 2024 en direct

En direct

17:24 - Début juin, la petite démonstration du Rassemblement national à Saint-Amans-Soult Revenir quelques semaines en arrière peut sembler encore plus logique au moment d'analyser le scrutin des législatives, le résultat qui s'est imposé à tous à l'issue des élections du 9 juin dernier étant un marqueur historique. Si on se penche sur les détails en effet, la liste RN, avec un certain Jordan Bardella tête de liste, a remporté les élections du Parlement européen à Saint-Amans-Soult. Ladite liste a attiré 39,53% des voix, soit 238 voix dans la ville, contre Valérie Hayer à 14,45% et Raphaël Glucksmann à 12,62%.

14:32 - Saint-Amans-Soult avait voté Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022 C'est probablement le choix du président de la République qui nous en dit le plus sur le bord politique des habitants d'une commune. La communauté des électeurs de Saint-Amans-Soult s'était massivement tournée vers Marine Le Pen au moment de l'élection suprême 2022. La cheffe de file du parti frontiste prenait une avance notable avec 31,47% au premier tour. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon étaient distancés à 25,56% et 14,18% des voix. Jean Lassalle héritait d'un rôle de figurant avec 8,38% des suffrages. La cheffe du RN s'imposait finalement au 2e round dans la ville avec 52,34%, devant Emmanuel Macron à 47,66%.

12:32 - Une majorité présidentielle encore favorite au premier tour ? Le nombre d'électeurs séduits par le RN sera la clé du scrutin au niveau local pour cette élection des députés 2024. Lors des dernières législatives à Saint-Amans-Soult, le RN terminait à la deuxième place, 26,38% des habitants passés par l'isoloir étant convaincus par son binôme, contre 27,04% pour Jean Terlier (LREM) au premier tour. Au second tour, il avait encore échoué dans la ville, laissant de nouveau la première place au binôme La République en Marche (61,51%). Jean Terlier s'imposait donc définitivement sur place.

11:02 - Saint-Amans-Soult : l'impact de la démographie locale sur les élections législatives Devant le bureau de vote de Saint-Amans-Soult, les citoyens se regroupent pour exercer leur droit. Dotée de 897 logements pour 1 501 habitants, la densité de la ville est de 66 hab par km². Avec 118 entreprises, Saint-Amans-Soult offre un environnement favorable à l'innovation et l'entrepreneuriat. Le taux de familles disposant d'au moins une voiture (68,45%) souligne une dépendance à l'automobile, ce qui peut impacter les votants sur des questions de mobilité et d'aménagement routier. Les électeurs, dont 34,55% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Parmi cette mosaïque sociale, près de 54,0% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 629,40 € pourrait devenir un obstacle financier pour la commune. En somme, Saint-Amans-Soult incarne les enjeux et les aspirations de la France contemporaine.

09:32 - Pourcentage d'abstention aux élections : le cas de Saint-Amans-Soult L'étude des résultats des consultations démocratiques passées permet de se faire une idée du vote des habitants de cette ville. Il y a quelques semaines, à l'occasion des précédentes européennes, sur les 1 172 personnes en âge de voter à Saint-Amans-Soult, 45,56% avaient boudé les urnes. Le taux d'abstention était de 45,8% pour le scrutin de 2019. Pour mémoire, dans la ville, l'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 47,16% au premier tour. Au second tour, 49,29% des citoyens ne se sont pas déplacés. Quel taux atteindra l'abstention à Saint-Amans-Soult pour les élections législatives ? Il y a 2 ans, au second tour de la dernière présidentielle, le pourcentage d'abstention avait représenté 22,74% au niveau de la ville, à comparer avec une abstention de 19,75% au premier tour.