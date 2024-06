Résultat des législatives à Saint-André-lez-Lille : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:52 - À Saint-André-lez-Lille, quelles sont les options de reports des voix de gauche ? L'union de la gauche aux dernières législatives étant terminée, que deviendront ses électeurs pour ces nouvelles élections de 2024 ? Combien voteront pour le Front populaire ? La somme des suffrages n'est pas négligeable : lors du premier tour des élections de l'Assemblée en 2022, à Saint-André-lez-Lille, le binôme Nupes avait en effet enregistré 31,99% des votes dans la commune, soit plus que son score national. Une somme à compléter avec les 31% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle quelques semaines plus tôt, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Combien voteront pour le Nouveau Front populaire, alliant la France insoumise, le Parti socialiste, Europe-Ecologie, le Parti communiste et d'autres, et donné dans un combat serré avec la majorité dans les intentions de vote lors de ces élections législatives ? Lors des européennes plus récemment, la liste Glucksmann a glané 15,88% à Saint-André-lez-Lille. Mais la gauche pourrait faire plus ce 30 juin, puisque la coalition relookée s'élève virtuellement à 33% cette fois, en ajoutant les scores de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF).

18:42 - Quels résultats pour le RN lors des législatives à Saint-André-lez-Lille ? Que retenir des résultats des derniers rendez-vous électoraux ? La progression du RN est déjà solide à Saint-André-lez-Lille entre le score de Jordan Bardella en 2019 (18,34%) et celui qu'il a obtenu le 9 juin dernier aux européennes (23,85%), de l'ordre de 5 points. Mais l'évolution pourrait être plus importante encore aux législatives 2024, les instituts de sondages donnant plutôt au RN une progression d'environ 15 points en comparaison des législatives 2022 dans l'ensemble du pays, très loin des 18,68% de l'époque. Le RN pourrait ainsi se trouver pas très loin des 20% localement ce 30 juin, si la dynamique était la même que pour les élections européennes, voire bien plus encore selon la dynamique sondagière.

15:31 - Une victoire de Bardella à Saint-André-lez-Lille le 9 juin Se retourner sur le tout dernier test électoral semble aussi évident au moment de se familiariser avec le scrutin des législatives. C'est en effet la liste RN de Bardella qui a remporté les élections du Parlement européen il y a trois semaines à Saint-André-lez-Lille, avec 23,85% des électeurs devant la liste emmenée par Valérie Hayer avec 18,19%, qui avait elle-même devancé Raphaël Glucksmann avec 15,88%.

14:32 - Qui a gagné la présidentielle en 2022 à Saint-André-lez-Lille ? Le bord politique des habitants d'une commune émerge bien souvent le plus dans le verdict de l'élection du locataire de l'Elysée. Marine Le Pen n'arrivait même pas dans les deux premiers dans les bureaux de vote de la commune au 1er tour de la présidentielle 2022 ne s'élevant qu'à 17,85% contre 35,16% pour Emmanuel Macron et 22,45% pour Jean-Luc Mélenchon. Et La patronne du RN ne rattrapait pas son rival au second tour avec 31,37% contre 68,63%.

12:32 - Les données des dernières élections, un indicateur pour les législatives 2024 à Saint-André-lez-Lille ? Les élections législatives 2022 à Saint-André-lez-Lille ne seront pas favorables, au premier tour, au Rassemblement national, qui récoltera 14,42% dans la commune, qui votait pour la 4ème circonscription du Nord, alors que les candidats Nupes rassembleront 31,99% des voix. Au second tour, le RN échouait également, laissant encore le premier rang local aux concurrents estampillés Nouvelle union populaire écologique et sociale avec 49,94% contre 50,06% pour les vainqueurs. Octave Delepiere remportait donc ce scrutin sur place.

11:02 - Élections législatives à Saint-André-lez-Lille : un éclairage démographique Dans la commune de Saint-André-lez-Lille, les électeurs exercent-ils une influence sur le résultat des législatives ? Avec un pourcentage de chômeurs de 10,89% et une densité de population de 3903 habitants/km², les questions liées à l'emploi et à l'habitat sont au premier plan des inquiétudes des habitants. Le pourcentage de ménages ne détenant aucune voiture (22,36%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 4 136 votants sur des problématiques de mobilité et d'infrastructure. Le nombre d'allocataires de la CAF (20,38%) met en lumière des impératifs de suivi familial, et le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (8,14%) indique des défis de stabilité de l'emploi. Le pourcentage d'étudiants, évalué à 7,09% à Saint-André-lez-Lille, met en relief la présence d'une population jeune et dynamique, en quête de formation et de développement personnel.

09:32 - Les premiers chiffres de participation attendus à 12h : la situation à Saint-André-lez-Lille L'une des clés des élections législatives sera indiscutablement la participation à Saint-André-lez-Lille. Pour rappel, dans la commune, l'abstention aux législatives 2022 atteignait 52,44% au premier tour et seulement 52,84% au second tour. En avril 2022, lors du deuxième tour de l'élection présidentielle, le pourcentage d'abstention s'était élevé à 25,55% des électeurs de la commune. L'abstention était de 25,78% au premier tour. La perte de pouvoir d'achat cumulée avec les incertitudes provoquées par la situation géopolitique actuelle, pourraient potentiellement impacter le taux de participation à Saint-André-lez-Lille.