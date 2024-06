En direct

19:41 - À Saint-Aubin-des-Bois, que vont choisir les électeurs de gauche ? L'autre question de ces législatives sera celle du choix des électeurs de gauche après l'alliance des partis autour du Nouveau Front populaire. La liste PS-Place publique dirigée par Glucksmann avait obtenu 8,21% à Saint-Aubin-des-Bois pour ce tour unique des européennes. Mais le verdict pour la gauche dépendra évidemment cette fois aussi des suffrages accordés à la liste LFI de Manon Aubry, celle de l'écologiste Marie Toussaint ou encore du communiste Léon Deffontaine le 9 juin. Soit un cumul tournant autour des 20% sur place. Cette base est élevée : lors du premier tour des législatives il y a deux ans, à Saint-Aubin-des-Bois, le binôme Nupes avait par ailleurs enregistré 22,38% des votes dans la localité. Une somme à affiner enfin avec les 20% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo.

18:42 - L'extrême droite a fortement séduit à Saint-Aubin-des-Bois en 5 ans Que peut-on conclure de cette masse de données ? La progression du RN, qui se monte déjà à 14 points à Saint-Aubin-des-Bois entre les européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le parti semble en effet avoir avancé plus rapidement au niveau local qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt huit points de plus il y a trois semaines qu'en 2019. A ce rythme, on peut donc conclure que le RN sera à près de 39% ou plus dans la localité ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Quel résultat pour les européennes à Saint-Aubin-des-Bois le 9 juin ? Se retourner sur le tout dernier test électoral apparaît comme plus indispensable encore, au moment de se préparer au scrutin de ce dimanche 30 juin. Car le panorama établi lors des élections il y a quelques jours est un véritable marqueur. Le résultat de la liste du RN, avec Jordan Bardella comme chef de file en 2024, était en effet au plus haut à Saint-Aubin-des-Bois, avec 44,21%. Le mouvement eurosceptique a alors doublé Valérie Hayer à 11,79% et François-Xavier Bellamy à 8,84%.

14:32 - Saint-Aubin-des-Bois avait voté Le Pen lors de l'élection présidentielle C'est sans doute le choix du président de la République qui est l'élément le plus parlant sur l'inclinaison des habitants d'une commune. Marine Le Pen avait fini en tête avec 32,74% au premier tour de l'élection suprême de 2022 à Saint-Aubin-des-Bois. Emmanuel Macron était deuxième avec 28,1% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 16,74%. Éric Zemmour prenait la quatrième place avec 6,58% des voix pour sa part. Rebelotte pour Marine Le Pen au deuxième tour devant Emmanuel Macron avec 52,08%.

12:32 - Quel résultat pour le Rassemblement national aux législatives 2024 à Saint-Aubin-des-Bois ? Se tourner vers le scrutin législatif le plus récent apparaît comme une évidence au moment du rendez-vous politique du jour. En 2022 pour les législatives, le Rassemblement national parvenait en première position à Saint-Aubin-des-Bois. C'est en effet Régine Flaunet qui débutait l'élection en pôle position au premier tour avec 31,47% dans la commune, qui faisait partie de la 3ème circonscription d'Eure-et-Loir. La victoire devait finalement lui échoir au second tour dans la cité, avec 50,80%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 49,20%.

11:02 - Élections législatives à Saint-Aubin-des-Bois : impact de la démographie et de l'économie locale La démographie et le profil socio-économique de Saint-Aubin-des-Bois façonnent les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur impact sur les élections législatives. Dans le bourg, 19,15% de la population est âgée de 14 ans et moins, et 23,98% de 60 ans et plus. La pyramide démographique pourrait avoir un effet sur les orientations des directives en matière d'instruction et de soins de santé. Le pourcentage de ménages détenant au moins une voiture (92,13%) souligne une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 442 électeurs sur des questions de mobilité et d'aménagement routier. Le nombre d'allocataires de la CAF (14,05%) met en lumière la nécessité d'un soutien familial, tandis que le taux de salariés en CDD (4,34%) indique des enjeux de stabilité de l'emploi. Les données sur l'éducation à Saint-Aubin-des-Bois mettent en relief une diversité de qualifications, avec 21,6% des habitants non diplômés, cela peut impacter le taux d'abstention dans la ville.

09:32 - Retour sur l'abstention aux élections législatives à Saint-Aubin-des-Bois À Saint-Aubin-des-Bois (28300), le niveau d'abstention sera à n'en pas douter un critère décisif de ce scrutin législatif 2024. Pour rappel, dans la ville, l'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 48,06% au premier tour. Au deuxième tour, 52,41% des électeurs ne se sont pas déplacés. Qu'en sera-t-il pour les élections législatives à Saint-Aubin-des-Bois ? Pour comparer, à l'échelle nationale, le taux d'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 52,49% au premier tour et 53,77% au second tour, c’était plus qu’en 2017. Il y a deux ans, au second tour de la présidentielle, parmi les 853 inscrits sur les listes électorales dans la ville, 20,4% avaient refusé de se rendre dans l'isoloir, contre un taux d'abstention de 19,81% au premier tour.