Résultat des législatives à Saint-Aubin-sur-Scie : l'élection 2024 en direct

En direct

17:23 - Un score du RN dans la moyenne à Saint-Aubin-sur-Scie aux européennes Revenir quelques semaines en arrière peut sembler plus avisé encore, au moment d'analyser le scrutin de ce dimanche 30 juin. Car le résultat qui s'est imposé à l'issue des élections il y a quelques jours est un véritable marqueur. Le score de la liste RN, dirigée par Jordan Bardella aux européennes de juin, était en effet au plus haut à Saint-Aubin-sur-Scie, avec 34,87%. Le mouvement eurosceptique a alors devancé Valérie Hayer à 16,83% et François-Xavier Bellamy à 13,23%.

14:32 - 32,7% pour Emmanuel Macron lors de la dernière présidentielle à Saint-Aubin-sur-Scie Le bord politique des habitants d'une ville se reflète bien souvent le plus visiblement dans le verdict de l'élection à la présidence de la République. Saint-Aubin-sur-Scie avait préféré Emmanuel Macron pour le premier tour de la présidentielle 2022. Avec 29,65%, Marine le Pen était reléguée en deuxième position par son rival, conforté par 32,7% des votes. Les troisième et quatrième places étaient pour Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour, avec 14,68% et 6,25% des voix. Et la patronne du RN s'inclinait face à Emmanuel Macron au second tour, avec 47,15% contre 52,85%.

12:32 - Les données des dernières élections, un repère pour les législatives 2024 à Saint-Aubin-sur-Scie ? Regarder dans le rétro pour analyser le plus récent scrutin législatif fait sens au moment de cette nouvelle élection des 30 juin et 7 juillet. Même si ce précédent est à utiliser avec des pincettes… Au premier tour des élections législatives 2022, Saint-Aubin-sur-Scie, couverte par la 6ème circonscription de la Seine-Maritime, verra le binôme estampillé Nupes s'imposer avec 37,31%, alors que le RN restera derrière à 20,17%. Et le second tour sera à l'avenant avec encore Sébastien Jumel (Nupes) au sommet localement.

11:02 - Les données démographiques de Saint-Aubin-sur-Scie révèlent les tendances électorales Dans la ville de Saint-Aubin-sur-Scie, les électeurs auront-ils un impact sur les résultats des élections législatives ? Avec un pourcentage de 30% d'habitants âgés de 29 ans et moins, et un taux de chômage de 12,13%, les jeunes et les personnes sans emploi représentent des groupes démographiques essentiels. Le taux de foyers possédant au moins une voiture (86,59%) souligne une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 472 votants sur des problématiques de transport et d'infrastructure. Le nombre d'allocataires de la CAF (14,64%) met en lumière la nécessité d'un soutien familial, alors que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (7,79%) indique des défis de stabilité de l'emploi. Les chiffres sur l'instruction à Saint-Aubin-sur-Scie mettent en avant une diversité de qualifications, avec 29,38% des habitants n'ayant obtenu aucun diplôme, cela souligne l'importance d'investir dans l'éducation.

09:32 - Les élections législatives à Saint-Aubin-sur-Scie sont lancées L'un des facteurs principaux du scrutin législatif sera incontestablement le taux de participation à Saint-Aubin-sur-Scie. Pour mémoire, dans la ville, le taux de participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 53,88% au premier tour et seulement 50,34% au deuxième tour. Au niveau national, la participation était déjà un sujet majeur il y a deux ans. Elle représentait 18% le midi et seulement 39% à 17 heures pour le premier tour, moins qu'en 2017. Pour le second tour de la dernière élection présidentielle, 82,47% des inscrits sur les listes électorales de la ville avaient participé au vote, contre un taux de participation de 80,25% au premier tour, ce qui représentait 699 personnes.