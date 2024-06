En direct

19:47 - Le résultat de la Nupes aux dernières législatives à Saint-Chaptes convoité Une autre incertitude de ces législatives 2024 sera celle du poids de la gauche après l'accord des partis autour du Nouveau Front populaire. A l'issue du premier tour des élections du Parlement il y a deux ans, à Saint-Chaptes, le binôme Nupes avait en effet enregistré 23,94% des votes dans la commune. Un chiffre à compléter avec les 26% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Au moment des élections européennes plus récemment, la liste de Raphaël Glucksmann s'est élevée à 8,88% à Saint-Chaptes. Mais ce sont 22% que peut en revanche attendre la gauche cette fois, la part de voix du leader de la liste PS-Place Publique étant à rehausser avec celles de la liste LFI de Manon Aubry (9,23%), de l'écologiste Marie Toussaint (4,38%) ou encore du communiste Léon Deffontaine (1,61%).

18:42 - L'extrême droite a nettement séduit à Saint-Chaptes en 5 ans Difficile de prédire ce qui va se passer après cette avalanche de résultats. Mais des pistes apparaissent… L'avancée du RN, qui se chiffre déjà à 9 points à Saint-Chaptes entre sa part de votes des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le mouvement lepéniste semble en effet être monté plus vite au niveau local qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt 8 points de plus en 2024 qu'en 2019. A ce rythme, on peut déduire que le RN sera à près de 40% dans la localité ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Une victoire de Bardella à Saint-Chaptes il y a trois semaines Revenir quelques semaines en arrière peut sembler plus logique encore, au moment d'anticiper le scrutin des législatives. Car le panorama établi à l'issue des élections il y a quelques jours est synonyme de précédent. Dans le détail en effet, la liste Rassemblement national, qui avait comme guide Jordan Bardella, s'est imposée aux élections européennes 2024 à Saint-Chaptes. Le mouvement séduisait 43,83% des voix, contre Valérie Hayer à 11,53% et Manon Aubry à 9,23%.

14:32 - Avantage Marine le Pen à Saint-Chaptes lors de la dernière présidentielle La typologie politique des habitants d'une ville se reflète sans doute le plus visiblement dans les résultats de l'élection suprême. La communauté électorale de Saint-Chaptes avait offert un plébiscite à Marine Le Pen au terme de l'élection à la présidence de la République 2022 puisque la numéro 1 du Rassemblement national écrasait le match avec 30,72% au premier round. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient derrière à 22,09% et 20,19% des voix. La quatrième place revenait à Éric Zemmour, avec seulement 8,63% des voix. Au deuxième tour de l'élection, c'est également Marine Le Pen qui se plaçait en tête avec 55,6%, devant Emmanuel Macron à 44,4%.

12:32 - Nouvelle avance pour le Rassemblement national à Saint-Chaptes ? Jeter un œil sur le scrutin législatif le plus récent peut sembler une évidence au moment de ce nouveau rendez-vous des 30 juin et 7 juillet. Les élections législatives avaient donné un très gros départ pour le RN à Saint-Chaptes. On retrouvait en effet Pierre Meurin en tête au premier tour, avec 30,10% dans la commune, qui votait pour la 4ème circonscription du Gard. La victoire devait finalement lui échoir au second tour dans le secteur, avec 55,50%, devant le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale à 44,50%.

11:02 - Saint-Chaptes : démographie, élections et perspectives d'avenir La structure démographique et socio-économique de Saint-Chaptes façonne les préoccupations et les intérêts des électeurs, impactant ainsi le résultat des législatives. Avec une densité de population de 141 hab/km² et un taux de chômage de 14,02%, les problématiques relatives à l'emploi et à l'habitat sont au premier plan des inquiétudes des habitants. Le pourcentage de familles possédant au moins une voiture (80,19%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut impacter les 747 électeurs sur des problématiques de mobilité et d'infrastructure. Le nombre de familles monoparentales (9,41%) met en évidence la nécessité d'un suivi familial, et le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (7,9%) fait ressortir des défis de sécurité de l'emploi. Les données sur l'instruction à Saint-Chaptes mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 17,49% des résidents titulaires du seul bac. Ces chiffres, couplés aux données sur les revenus, soulèvent des questions quant à l'efficacité des politiques éducatives et d'emploi menées à l'échelle du pays.

09:32 - Analyse de l'abstention aux précédentes élections à Saint-Chaptes Le taux de participation sera indéniablement un facteur décisif de ces élections législatives à Saint-Chaptes (30190). Pour rappel, dans la ville, la participation aux législatives 2022 représentait 50,17% au premier tour. Au second tour, 48,56% des citoyens se sont déplacés. Peut-on pronostiquer la participation cette année à Saint-Chaptes ? Il y a 2 ans, à l'occasion du deuxième tour de la présidentielle, 76,79% des électeurs dans la ville s'étaient rendus aux urnes. Le taux de participation était de 79,99% au premier tour, c'est-à-dire 1 183 personnes. La hausse généralisée des prix qui pèse sur les finances des foyers français est de nature à faire augmenter la participation à Saint-Chaptes.