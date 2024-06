Résultat des législatives à Saint-Cyr-sur-Loire : premiers chiffres de l'élection 2024

La Nupes, qui a déjà éclaté, va-t-elle voir son score se tourner vers la nouvelle coalition de gauche lors des élections de 2024 ? Lors du premier round des élections législatives, en 2022, la candidature Nupes avait glané 19,4% des bulletins dans la commune. Une poussée à mettre en perspective avec les 25% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle précédente (17,25% pour Jean-Luc Mélenchon, 6,44% pour Yannick Jadot, 1,68% pour Fabien Roussel et 1,9% pour Anne Hidalgo). Au moment des européennes plus récemment, la liste de Raphaël Glucksmann a atteint 17,33% à Saint-Cyr-sur-Loire. Mais le verdict pour la gauche est évidemment dépendant cette fois aussi des suffrages accordés à la liste LFI, ainsi que de celle des Verts ou encore celle du PCF le 9 juin. Soit une somme de 29% sur place.

Difficile d'établir des parallèles dans tous ces chiffres. Mais quelques grandes directions se dégagent… L'étiquette RN devrait s'afficher à 20% à Saint-Cyr-sur-Loire lors du premier tour de ces législatives si la situation annoncée par les européennes se confirme localement. Le parti lepéniste est même crédité d'environ un tiers des votes dans le pays, soit 15 points de plus qu'il y a deux ans. Une somme à ajouter aussi à son résultat dans la localité ce dimanche 30 juin ? Le pronostic est simple voire simpliste, mais cela reste cohérent au regard de la progression du mouvement sur place. Le RN a en effet déjà gagné 6 points ici, rien qu'entre les européennes 2019 et celles de 2024.

Se retourner sur le tout dernier test électoral peut sembler plus que jamais évident au moment d'analyser le scrutin de ce dimanche 30 juin, le verdict qui s'est imposé à tous à l'issue des élections du 9 juin dernier étant un marqueur majeur. Même s'il y a des exceptions... Le trio de tête des récentes européennes à Saint-Cyr-sur-Loire était en effet composé de la liste de Raphaël Glucksmann, en troisième position avec 17,33% des voix, précédée de la liste de Jordan Bardella avec 19,69% et enfin la liste de Valérie Hayer avec 20,79%, en tête ici même.

14:32 - Avantage Emmanuel Macron à Saint-Cyr-sur-Loire au premier tour de l'élection présidentielle

Le bord politique des habitants d'une commune transparait bien souvent le plus dans l'équilibre établi lors de l'élection du chef de l'Etat. Il faut retenir que le Rassemblement national avait fait au premier tour une meilleure marque aux législatives 2022 dans la commune que Marine Le Pen elle-même lors de l'élection suprême. Celle-ci avait rassemblé 13,18% au 1er tour sur place. Dans l'ordre, on trouvait malgré tout Emmanuel Macron en tête avec 38,32%, suivi donc de Jean-Luc Mélenchon avec 17,25% et Marine Le Pen avec 13,18%. La candidate du RN avait finalement échoué derrière Emmanuel Macron au second tour (avec 26,64% contre 73,36%).