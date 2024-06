En direct

19:41 - Sur quel candidat vont se transférer les voix de la Nupes dissoute à Saint-Félix-Lauragais ? La dynamique de la gauche est aussi à regarder de près lors de ces élections législatives, puisqu'on ne connaît pas le parti pris de ceux qui avaient voté pour la Nouvelle union populaire et sociale (Nupes), décisive lors des dernières législatives, mais qui n'existe plus désormais. Le Front populaire, qui n'a pas encore de chef quant à lui, pourrait en séduire une part. La réserve de voix apparaît comme importante : lors du premier tour des élections du Parlement en 2022, à Saint-Félix-Lauragais, le binôme Nupes avait en effet obtenu 28,37% des votes dans la localité, soit plus que son score national. Combien voteront pour le Front populaire, alliant les insoumis, socialistes, écologistes, communistes et autres, et annoncé au coude-à-coude avec la majorité présidentielle dans les sondages lors de ces élections législatives ? La liste emmenée par Raphaël Glucksmann a plus récemment atteint 17,11% à Saint-Félix-Lauragais le 9 juin. Mais le résultat de la gauche est évidemment dépendant cette fois aussi des suffrages accordés à Manon Aubry, Marie Toussaint ou encore Léon Deffontaine le 9 juin. En d'autres termes, une somme de 29% sur place.

18:42 - Quelle performance pour le RN lors des législatives à Saint-Félix-Lauragais ? Que peut-on conclure de cette combinaison de statistiques ? L'étiquette Rassemblement national pourrait se stabiliser à 30% à Saint-Félix-Lauragais lors du premier tour de ces législatives si la dynamique décrite par les européennes se reproduit localement. Le RN est même crédité de 30 à 35% des voix dans l'Hexagone, soit quinze points de plus qu'il y a deux ans. Un gain à ajouter aussi à son résultat dans la localité ce dimanche 30 juin ? Le calcul est accrobatique, mais logique au regard de la progression du mouvement en ces lieux. Le RN a en effet déjà gagné 6 points ici, entre les européennes 2019 et celles de 2024.

15:31 - Un score du Rassemblement national dans la moyenne à Saint-Félix-Lauragais il y a trois semaines Le résultat de ce dimanche 30 juin va peut-être confirmer le choix des électeurs établi le 9 juin dernier. Si on rentre dans le détail en effet, la liste du Rassemblement national, qui avait comme guide un certain Jordan Bardella, a remporté les européennes à Saint-Félix-Lauragais. Le bulletin attirait 28,95% des voix, devant Raphaël Glucksmann à 17,11% et Valérie Hayer à 16,45%.

14:32 - Emmanuel Macron au-dessus de Le Pen et Mélenchon à Saint-Félix-Lauragais lors de la dernière présidentielle C'est incontestablement l'élection du chef de l'Etat qui est l'indice le plus révélateur concernant le bord politique des habitants d'une commune. C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en pôle position à Saint-Félix-Lauragais lors du premier tour de la présidentielle avec 27,07%, dépassant Marine Le Pen. La candidate obtenait 21,16%. Saint-Félix-Lauragais n'offrait que les troisième et quatrième places à Jean-Luc Mélenchon et Jean Lassalle, avec seulement 19,5% et 7,92% des voix. Et la cheffe du RN n'avait pas rattrapé Emmanuel Macron au second tour, avec 45,05% contre 54,95%.

12:32 - Quel résultat à Saint-Félix-Lauragais pour la majorité ce soir ? Le nombre d'électeurs glanés par le RN sera la clé du scrutin pour ces élections législatives 2024 localement, comme au niveau national. Au moment de fournir ou non une majorité à la France il y a deux ans, le Rassemblement national était en échec au premier tour dans la ville de Saint-Félix-Lauragais, grappillant 18,91% des suffrages sur place, contre 28,55% pour Dominique Faure (La République en Marche). Au second tour, le RN échouait également, laissant cette fois le premier rang local aux concurrents étiquetés Nupes avec 49,60% contre 50,40% pour les vainqueurs. C'est en revanche Alice Assier (Nupes) qui prenait l'avantage cette fois.

11:02 - Tendances démographiques et électorales à Saint-Félix-Lauragais : ce qu'il faut retenir Comment les électeurs de Saint-Félix-Lauragais peuvent-ils impacter le résultat des législatives ? Avec un pourcentage de demandeurs d'emploi de 18,18% et une densité de population de 24 hab par km², le marché du travail et les questions de logement sont des sujets prédominants. Le pourcentage de familles disposant d'au moins une voiture (75,59%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut impacter les 587 électeurs sur des problématiques de transport et d'environnement. Le nombre de familles monoparentales (10,08%) met en évidence la nécessité d'un suivi familial, tandis que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (6,65%) indique des enjeux de stabilité de l'emploi. Les chiffres sur l'instruction à Saint-Félix-Lauragais mettent en relief une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 19,8% des habitants ont obtenu seulement le bac par exemple. L'écart important entre les niveaux d'éducation pourrait avoir des répercussions sur les opportunités d'emploi et l'inclusion sociale.

09:32 - Comprendre le taux de participation aux élections à Saint-Félix-Lauragais Ce 30 juin, lors du premier tour des législatives à Saint-Félix-Lauragais (31540), qu'en sera-t-il de l'abstention ? Pour rappel, dans la localité, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 atteignait 46,1% au premier tour. Au second tour, 48,94% des votants ne se sont pas déplacés. Lors du second tour de l'élection présidentielle, 24,2% des électeurs dans la localité avaient boudé les urnes. Le taux d'abstention était de 20,24% au premier tour. Les habitants des communes de grandes tailles votent fréquemment moins que dans les petites, cette réalité peut-elle s'aggraver pour les législatives ?