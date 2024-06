En direct

19:49 - À Saint-Georges-sur-Eure, quels reports de voix à gauche ce soir ? Alors que la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés avait marqué les élections législatives précédentes, mais a disparu aujourd'hui, c'est le Nouveau Front populaire qui s'avance cette fois. Ce qui ajoute du flou au niveau du vote de gauche dans les urnes. La barre est haute. Lors du premier tour des élections du Parlement en 2022, à Saint-Georges-sur-Eure, le binôme Nupes avait en effet cumulé 20,94% des votes dans la commune. Une poussée à mettre en perspective avec les 22% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Raphaël Glucksmann a plus récemment glané 11,95% à Saint-Georges-sur-Eure pour les élections continentales. Mais ce sont 23% que peut en revanche briguer la gauche cette fois, la part de voix du chef de file Place Publique étant à rehausser avec celles de la LFI Manon Aubry (4,65%), de l'EELV Marie Toussaint (5,2%) ou encore de Léon Deffontaine (3,74%).

18:42 - Le RN a fortement séduit à Saint-Georges-sur-Eure en 5 ans Malgré des évolutions rapides voire parfois radicales, il y a des conclusions à tirer de tous ces chiffres. Ce sont déjà 10 points qui ont ainsi été arrachés par le RN à l'échelle locale entre sa part de voix des européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Une progression conséquente. Il est donc permis de penser que le RN arrive tout proche des 30% voire plus à Saint-Georges-sur-Eure ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - 38,87% pour le Rassemblement national à Saint-Georges-sur-Eure il y a trois semaines Se retourner sur le tout dernier test électoral peut sembler également pertinent au moment d'analyser le scrutin de ce dimanche 30 juin, le résultat des élections du 9 juin dernier étant un marqueur majeur. Dans le détail, 426 votants de Saint-Georges-sur-Eure ont en effet préféré le Rassemblement national il y a quelques jours, aux européennes. La liste, dirigée par Jordan Bardella, a enregistré 38,87% des votes devant Valérie Hayer à 14,23% et Raphaël Glucksmann à 11,95%.

14:32 - Quel candidat a remporté la présidentielle en 2022 à Saint-Georges-sur-Eure ? Le bord politique des habitants d'une ville se reflète bien souvent le plus dans le verdict de la présidentielle. Marine Le Pen avait été en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 dans la commune avec 28,97% contre 29,22% pour Emmanuel Macron. Jean-Luc Mélenchon et Valérie Pécresse devaient se contenter de la troisième et de la quatrième places avec respectivement 16,57% et 5,55% des voix. Et Marine Le Pen ne faisait pas mieux au second tour, avec 45,4% contre 54,6%.

12:32 - Le résultat des macronistes déjà déterminant ce dimanche Regarder dans le rétro pour décortiquer le scrutin législatif le plus récent semble une évidence au moment de l'élection du jour. Même si cette curiosité a aussi ses biais… Lors des dernières législatives à Saint-Georges-sur-Eure, le RN terminait à la deuxième place, 23,93% des électeurs étant convaincus par son binôme, contre 29,41% pour Luc Lamirault (La République en Marche) au premier tour. Au tour suivant, il avait encore échoué dans la localité, laissant de nouveau la victoire au binôme Ensemble ! (56,70%). Luc Lamirault s'imposait donc définitivement sur place.

11:02 - Analyse démographique des législatives à Saint-Georges-sur-Eure Devant les 2 bureaux de vote dispersés à travers Saint-Georges-sur-Eure, les citoyens se regroupent pour exercer leur droit. Dotée de 1 266 logements pour 2 759 habitants, la densité de la ville est de 170 habitants par km². Ses 137 entreprises témoignent d'une activité entrepreneuriale favorable, alors que son tissu social comprend 880 familles, reflétant une communauté diversifiée. Dans la commune, 18,32% des résidents sont des enfants, et 9,54% ont 75 ans et plus, ce qui peut agir sur les orientations politiques en ce qui concerne l'instruction et la santé. Les citoyens, dont 38,02% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Parmi cette mosaïque sociale, près de 47,61% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 182,12 € pourrait devenir un défi financier pour la commune. À Saint-Georges-sur-Eure, les enjeux locaux alimentent le débat démocratique.

09:32 - Taux d'abstention aux dernières législatives à Saint-Georges-sur-Eure : les enseignements L'abstention sera sans aucun doute l'une des grandes inconnues des élections législatives à Saint-Georges-sur-Eure. Pour mémoire, dans la localité, la participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 50,15% au premier tour et seulement 50,49% au deuxième tour. Quelle sera la participation à Saint-Georges-sur-Eure cette année ? Il y a 2 ans, à l'occasion du deuxième tour de l'élection présidentielle, le pourcentage de participation avait représenté 79,46% dans la localité, contre une participation de 81,02% au premier tour, c'est-à-dire 1 652 personnes. La hausse généralisée des prix qui pèse sur les finances des familles est de nature à impacter les choix que feront les électeurs de Saint-Georges-sur-Eure.