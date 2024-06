Un autre scrutin bien plus récent est venu atomiser l'équilibre trouvé il y a deux ans. Il y a quelques semaines en effet, à Saint-Jean-d'Elle, la liste Rassemblement national, qui avait à sa tête un certain Jordan Bardella, a remporté l'élection, récoltant 38,32% des votes devant Valérie Hayer à 15,28% et François-Xavier Bellamy à 10,19%.

Marine Le Pen s'est illustrée à Saint-Jean-d'Elle pendant la dernière élection présidentielle 2022 avec un score de 31,16% des suffrages dès le 1er round. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon étaient distancés à 30,09% et 14,83% des voix. La quatrième place revenait à Éric Zemmour, avec seulement 4,8% des suffrages. La cheffe du RN s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 46,17% contre 53,83%.

11:02 - Dynamique électorale à Saint-Jean-d'Elle : une analyse socio-démographique

La composition démographique et socio-économique de Saint-Jean-d'Elle détermine les préoccupations et les intérêts des habitants, impactant ainsi le résultat des législatives. Le pourcentage de chômeurs à 6,65% pourrait agir sur les espoirs des habitants en matière de directives sur l'emploi. Avec 46,57% de population active et une densité de population de 182 hab/km², ces données pourraient provoquer plus d'intérêts pour les élections. Le pourcentage de ménages détenant au moins une voiture (86,42%) montre une dépendance à l'automobile, ce qui peut impacter les 955 électeurs sur des questions de transport et d'aménagement routier. Le nombre d'allocataires de la CAF (14,06%) met en lumière des impératifs de soutien familial, alors que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (6,52%) indique des défis de stabilité de l'emploi. Les données sur l'instruction à Saint-Jean-d'Elle mettent en avant des niveaux variés de qualifications, avec 35,67% des habitants non diplômés, ce qui peut impacter les attitudes envers les politiques éducatives et l'accès à la formation professionnelle.