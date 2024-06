Résultat des législatives à Saint-Jean-du-Cardonnay : l'élection 2024 en direct

Elément saillant : le RN avait réalisé au premier tour un résultat plus élevé aux législatives dans la commune que Marine Le Pen en personne lors de l'élection présidentielle. Elle avait accumulé 22% au 1er tour sur place. Dans l'ordre, on trouvait malgré tout Emmanuel Macron en tête avec 37,37%, suivi donc de Marine Le Pen avec 22% et Jean-Luc Mélenchon avec 14,7%. La candidate du RN avait finalement échoué derrière Emmanuel Macron au deuxième tour (avec 36% contre 64%).

Influence des facteurs démographiques sur les élections à Saint-Jean-du-Cardonnay

À Saint-Jean-du-Cardonnay, les caractéristiques démographiques et socio-économiques déterminent le paysage politique et peuvent jouer un rôle lors des législatives. Avec un pourcentage de 28% d'habitants âgés de moins de 30 ans, et un taux de chômeurs de 6,14%, la jeunesse et les demandeurs d'emploi constituent des segments démographiques cruciaux. Qui plus est, le taux de familles propriétaires (85,16%) met en exergue le poids des questions de logement et d'urbanisme. Le taux de ménages disposant d'au moins une voiture (88,83%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut impacter les 619 votants sur des problématiques de transport et d'infrastructure. Le nombre d'allocataires de la CAF (10,97%) met en évidence des besoins de soutien familial, tandis que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (6,39%) fait ressortir des défis de stabilité de l'emploi. Les données sur l'éducation à Saint-Jean-du-Cardonnay mettent en avant une diversité de qualifications, avec 24,09% des résidents non diplômés, cela souligne l'importance de mettre en place des programmes visant à améliorer l'accessibilité à l'instruction.