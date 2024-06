En direct

19:46 - Un électorat de gauche estimé entre 30% et 37% à Saint-Julien-en-Born pour ces législatives Alors que la Nupes avait fait une percée lors des dernières élections législatives, mais a disparu aujourd'hui, c'est un nouvel attelage qui a émergé cette fois. Ce qui laisse planer l'incertitude sur le vote de gauche aujourd'hui. Au moment des élections européennes, Raphaël Glucksmann s'est élevé à 18,4% à Saint-Julien-en-Born. Mais on peut en revanche réévaluer ce résultat à 37% pour la gauche pour ce premier tour dans la ville, la part de voix du chef de file de la liste Place Publique étant à renforcer avec celles de la liste LFI de Manon Aubry (9,09%), de l'écologiste Marie Toussaint (5,81%) et enfin de Léon Deffontaine (5,15%). A l'issue du premier tour des élections du Parlement il y a deux ans, à Saint-Julien-en-Born, le binôme Nupes avait par ailleurs glané 30,97% des votes dans la localité. Un score à mettre en perspective enfin avec les 34% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (24,11% pour Jean-Luc Mélenchon, 3,22% pour Yannick Jadot, 2,81% pour Fabien Roussel et 5,2% pour Anne Hidalgo).

18:42 - Quel résultat pour le Rassemblement à Saint-Julien-en-Born lors des législatives ? Malgré des évolutions rapides voire parfois radicales, il y a des conclusions à tirer de tous ces chiffres. Les sondages imaginent un parti de Jordan Bardella à environ un tiers des voix dans l'Hexagone ce dimanche 30 juin, soit quinze points au-dessus de sa marque de 2022. Selon une simple addition, cette dynamique devrait l'amener à 31% à Saint-Julien-en-Born, soit 15 points de plus également que ses 16,07% de 2022 dans la commune. Mais Saint-Julien-en-Born n'est pas la France et on remarque que le parti n'a en fait enregistré ici que 3 points de plus entre les européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier par exemple. Voilà qui devrait tempérer les prévisions les plus tirées par les cheveux.

15:31 - Au début du mois, la piqure de rappel du RN à Saint-Julien-en-Born Le score de celui ou celle qui s'est imposé lors des dernières élections il y a quelques jours reste autrement plus marquant. Si on se penche sur le détail, 197 habitants de Saint-Julien-en-Born passés par les urnes se sont en effet tournés vers la liste du RN il y a trois semaines, aux européennes. La liste de Jordan Bardella enregistrait 21,58% des suffrages devant Raphaël Glucksmann à 18,4% et Jean Lassalle à 13,8%.

14:32 - Jean-Luc Mélenchon au-dessus de Macron et Le Pen à Saint-Julien-en-Born au premier tour de la dernière présidentielle Saint-Julien-en-Born avait opté pour Marine Le Pen à 19,24% lors du premier tour de la présidentielle. Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron avaient doublé cette fois la patronne du Rassemblement national avec respectivement 24,11% et 23,53% des suffrages. C'est finalement le président sortant qui l'emportera avec 57,97% contre 42,03% pour Le Pen au deuxième tour dans la localité.

12:32 - Les résultats des dernières élections, un repère pour les législatives 2024 à Saint-Julien-en-Born ? Jeter un œil sur le scrutin législatif le plus récent fait figure d'évidence au moment du rendez-vous crucial des 30 juin et 7 juillet. Les élections législatives 2022 à Saint-Julien-en-Born ne donneront pas l'avantage, au premier tour, au RN, qui récoltera 16,07% dans la commune, qui votait pour la 1ère circonscription des Landes, alors que les candidats Nouvelle union populaire écologique et sociale rassembleront 30,97% des voix. Pas d'amélioration au second tour, le RN restant fantomatique et laissant la place à Guy de Barbeyrac (Nouvelle union populaire écologique et sociale) pour la première position localement.

11:02 - L'avenir de la France se dessine aussi à Saint-Julien-en-Born Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour les élections législatives à Saint-Julien-en-Born comme partout en France. Avec une population de 1 689 habitants répartis dans 1 842 logements, cette localité présente une densité de 21 hab/km². La variété socio-économique se reflète dans ses 208 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 1 143 foyers fiscaux. Le taux de foyers possédant au moins une voiture (42,4%) montre une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les électeurs sur des problématiques de transport et d'infrastructure. Les électeurs, dont 45,95% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Dans cette mosaïque sociale, 35,24% des ménages sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 987,56 €, accable une commune qui ambitionne plus de prospérité. À Saint-Julien-en-Born, les spécificités locales, tels que le chômage, l'écologie et l'inflation, alimentent le débat démocratique.

09:32 - Les législatives à Saint-Julien-en-Born sont lancées À Saint-Julien-en-Born (40170), le taux de participation sera incontestablement un critère décisif du scrutin législatif. Il y a 2 ans, lors du premier tour de la dernière élection présidentielle, 16,99% des électeurs dans la ville avaient déserté les urnes. L'abstention était de 20,23% au deuxième tour. En comparaison, dans la ville, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 représentait 40,05% au premier tour et seulement 39,31% au deuxième tour. Qu'en sera-t-il cette année à Saint-Julien-en-Born ? La hausse généralisée des prix qui pèse sur les finances des familles est de nature à renforcer l'importance de l'élection aux yeux des électeurs de Saint-Julien-en-Born.