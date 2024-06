Résultat des législatives à Saint-Just-Saint-Rambert : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:52 - La gauche aussi dans le groupe de tête à Saint-Just-Saint-Rambert pour ces législatives 2024 ? Une autre source de doute qui enveloppe ces législatives est celle du poids de la gauche après la création du Nouveau Front populaire, un an après l'éclatement de la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon. Le jour du premier round des législatives, en 2022, la candidature Nupes avait cumulé 20,84% des suffrages dans la localité. Une performance à mettre en perspective avec les 22% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle qui avait précédé (15,67% pour Jean-Luc Mélenchon, 5,66% pour Yannick Jadot, 1,68% pour Fabien Roussel et 1,67% pour Anne Hidalgo). A l'issue des européennes plus récemment, Raphaël Glucksmann s'est arrogé 13,55% à Saint-Just-Saint-Rambert. Mais ce sont 24% que peut en revanche briguer la gauche cette fois, la part de voix du leader Place Publique étant à réévaluer avec celles de Manon Aubry (4,8%), de Marie Toussaint (5,53%) ou encore de Léon Deffontaine (2,03%).

18:42 - La fulgurante progression de l'extrême droite à Saint-Just-Saint-Rambert en 5 ans Les élections se suivent et parfois ne se ressemblent pas, mais quelques conclusions s'imposent tout de même. La progression du RN, qui s'élève déjà à 13 points à Saint-Just-Saint-Rambert entre son résultat des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le parti de Marine Le Pen semble en effet avoir progressé plus rapidement à l'échelle de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt huit points de plus en 2024 qu'en 2019. A ce rythme, on peut donc conclure que le RN sera à près de 26% voire plus dans la localité ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Un avantage du RN à Saint-Just-Saint-Rambert début juin Regarder un peu moins loin en arrière semble plus que jamais pertinent au moment d'appréhender le scrutin de ce 30 juin. C'est en effet la liste Rassemblement national poussée par Jordan Bardella qui l'a emporté aux élections européennes il y a trois semaines à Saint-Just-Saint-Rambert, avec 35% des voix exprimées (2204 voix) devant la liste de Valérie Hayer avec 17,01%, suivie par Raphaël Glucksmann avec 13,55%.

14:32 - Avantage Emmanuel Macron à Saint-Just-Saint-Rambert lors de la dernière présidentielle Le scrutin présidentiel est certainement la référence pour estimer une préférence politique locale. Marine Le Pen était arrivée deuxième au premier tour de la présidentielle 2022 dans la ville avec 23,35% contre 31,75% pour Emmanuel Macron. Saint-Just-Saint-Rambert n'avait qu'une troisième et une quatrième place à offrir à Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour, avec 15,67% et 8,05% des voix. Et Marine Le Pen ne faisait pas mieux au second tour, avec 39,54% contre 60,46%.

12:32 - Des législatives positives pour le clan macroniste il y a deux ans Le RN ne convainquait pas à Saint-Just-Saint-Rambert il y a deux ans, lors des élections des députés, avec 18,12% au premier tour, contre 26,70% pour Shannon Seban (Ensemble !), Saint-Just-Saint-Rambert faisant partie de la 4ème circonscription de la Loire. Sur la commune de Saint-Just-Saint-Rambert, c'est finalement une majorité Les Républicains qui sera choisie au moment du second tour, achevant la défaite du parti lepéniste.

11:02 - Comprendre l'électorat de Saint-Just-Saint-Rambert : un regard sur la démographie locale Dans le cadre de la campagne électorale législative, Saint-Just-Saint-Rambert se présente comme une ville dynamique et animée. Avec ses 15 419 habitants, cette ville cosmopolite représente la richesse culturelle de la France contemporaine. L'existence de 1 213 entreprises sur son territoire souligne son dynamisme. Le pourcentage de foyers disposant d'au moins une voiture (85,24%) souligne le poids des problématiques de mobilité et d'aménagement routier dans les interrogations des votants. Les 331 résidents étrangers, représentant 2,17% de la population, favorisent cette variété culturelle. Malgré un taux de chômage de 6,81%, la commune dévoile un salaire moyen mensuel net de 2598,23 €/mois, témoignant d'une certaine prospérité. À Saint-Just-Saint-Rambert, les spécificités locales se joignent aux défis français.

09:32 - Les élections législatives à Saint-Just-Saint-Rambert sont lancées Au cours des rendez-vous électoraux passés, les 15 664 habitants de cette agglomération ont laissé transparaître leurs habitudes de vote. Lors des élections européennes du mois de juin 2024, sur les 11 817 personnes en âge de voter à Saint-Just-Saint-Rambert, 54,24% avaient pris part au vote, à comparer avec une participation de 50,1% il y a 5 ans. Pour mémoire, dans l'agglomération, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 45,95% au premier tour. Au second tour, 44,94% des votants ont exercé leur droit de vote. Il y a deux ans, lors du premier tour de la dernière élection présidentielle, 77,25% des électeurs dans l'agglomération avaient pris part au scrutin, contre un taux de participation de 74,28% au deuxième tour, ce qui représentait 8 649 personnes.