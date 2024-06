En direct

Alors que la Nupes avait marqué les esprits lors des législatives précédentes, mais n'existe déjà plus aujourd'hui, c'est le Nouveau Front populaire qui se présente cette fois. Ce qui rend très flou le vote de gauche aujourd'hui. Lors du premier tour des dernières législatives, il y a deux ans, la candidature Nupes avait attiré 17,69% des voix dans la commune. La liste Place-Publique portée par Raphaël Glucksmann et soutenue par le PS a plus récemment obtenu 9,6% à Saint-Justin pour le tour unique des européennes. Un score qui devrait s'améliorer à l'issue du scrutin du jour, puisque l'union renouvelée s'élève virtuellement à 16% cette fois, en cumulant les suffrages de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF).

Que déduire des résultats des derniers rendez-vous électoraux ? Ce sont déjà 14 points qui ont ainsi été pris par le RN à l'échelle de la commune entre les européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Une progression conséquente. A ce rythme, on peut penser que le RN sera tout proche des 30% ou plus à Saint-Justin ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

Dernier résultat à prendre en compte : celui qui est sorti des élections il y a quelques jours est historique. Se retourner sur le dernier vote en date semble donc encore plus pertinent au moment d'analyser le scrutin de ce dimanche 30 juin. Il y a quelques semaines en effet, à Saint-Justin, la liste du Rassemblement national, avec un certain Jordan Bardella tête de liste, l'a emporté, cumulant 37,94% des votes face à Valérie Hayer à 16,39% et Jean Lassalle à 13,58%.

C'est incontestablement le scrutin présidentiel qui est l'indice le plus révélateur concernant les préférences des habitants d'une commune. Marine Le Pen a fait beaucoup mieux que dans le reste des communes à Saint-Justin à l'issue de la dernière présidentielle 2022 avec un nombre de votes correspondant à 29,87% des voix au 1er round. Emmanuel Macron et Jean Lassalle étaient distancés à 26,84% et 13,58% des voix. Jean-Luc Mélenchon ne récoltait qu'une médaille en chocolat avec seulement 11,18% des suffrages. La candidate du RN s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 48,85% contre 51,15%.

Le résultat du scrutin législatif le plus récent semble un indicateur précieux au moment de l'élection de ces 30 juin et 7 juillet. Lors des dernières législatives à Saint-Justin, le RN se plaçait à la seconde position sur le podium, 21,09% des électeurs ayant choisi son binôme, contre 36,51% pour Geneviève Darrieussecq (La République en Marche) au premier tour. Au second tour, il avait encore échoué dans la ville, laissant de nouveau la première place au binôme La République en Marche avec 60,53%. Geneviève Darrieussecq remportait donc ce scrutin sur place.

Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour les législatives à Saint-Justin comme dans tout l'Hexagone. Dotée de 590 logements pour 1 009 habitants, la densité de la ville est de 14 habitants/km². Avec 56 entreprises, Saint-Justin se positionne comme un terreau fertile pour l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans le village, 15,87% de la population est âgée de moins de 15 ans, et 10,52% ont plus de 75 ans, ce qui pourrait agir sur les orientations politiques, notamment en matière d'instruction et de santé. Les électeurs, dont 38,57% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Parmi cette mosaïque sociale, 39,43% des familles se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 698,30 euros, accable une commune qui aspire à un avenir prospère. Pour résumer, Saint-Justin incarne les intérêts et les aspirations de la France contemporaine.

Qu'en sera-t-il de l'abstention ce 30 juin 2024, lors des législatives à Saint-Justin (40240) ? En avril 2022, au deuxième tour de la dernière présidentielle, le taux d'abstention avait atteint 20,2% au sein de la commune. L'abstention était de 18,32% au premier tour. Pour comparer, dans la commune, l'abstention aux élections législatives 2022 représentait 42,28% au premier tour. Au second tour, 45,67% des électeurs ne se sont pas déplacés. La baisse du pouvoir d'achat combinée avec les inquiétudes provoquées par la situation géopolitique actuelle, sont notamment en mesure faire augmenter le taux de participation à Saint-Justin.