Résultat des législatives à Saint-Lager : l'élection 2024 en direct

Une autre élection a eu lieu bien plus récemment dont le verdict est aussi à analyser avec précision. D'autant qu'il s'agit d'un séisme. 46,12% des suffrages se sont en effet dirigés vers l'extrême droite de Jordan Bardella il y a quelques jours, aux européennes à Saint-Lager, face à Valérie Hayer à 11,76% et François-Xavier Bellamy à 9,88%. Le RN a attiré ainsi 196 habitants de Saint-Lager passés par les bureaux de vote.

Marine Le Pen avait frappé très fort à Saint-Lager pendant la présidentielle 2022 avec un score de 29,49% des suffrages au 1er round. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient derrière à 28,98% et 11,02% des voix. Il n'y avait qu'une quatrième place enfin pour Éric Zemmour, avec seulement 8,47% des suffrages. La patronne du RN s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 47,76% contre 52,24%.

Le verdict du scrutin législatif le plus récent peut sembler un élément précieux au moment de l'élection du jour. Il y a deux ans, lors des législatives à Saint-Lager, le RN finissait à la deuxième place, 23,94% des électeurs étant convaincus par son binôme, contre 34,08% pour Alexandre Portier (Les Républicains) au premier tour. Au second tour, il n'avait toujours pas réussi à s'imposer dans la ville, laissant de nouveau le premier rang au binôme Les Républicains avec 71,97%. Alexandre Portier s'imposait donc définitivement sur place.

11:02 - Saint-Lager : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux

Devant le bureau de vote de Saint-Lager, les citoyens se réunissent pour exercer leur droit. Avec ses 1 046 habitants, ce bourg possède une certaine vitalité démographique. L'existence de 83 entreprises sur son territoire souligne son dynamisme. Dans le bourg, 21,69% des résidents sont âgés de moins de 15 ans, et 22,26% de 60 ans et plus, ce qui pourrait avoir un effet sur les priorités politiques, notamment en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Les électeurs, dont 31,25% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Dans cette diversité sociale, 47,28% des familles sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 635,41 euros, pèse sur une ville qui vise plus de prospérité. À Saint-Lager, les problématiques locales rejoignent celles de la France.