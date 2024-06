En direct

19:41 - Quel candidat vont plébisciter les électeurs de gauche à Saint-Léon ? La Nupes, qui est déjà morte, va-t-elle voir son résultat aller directement vers le Nouveau Front populaire lors de ces nouvelles élections ? A l'issue du premier tour des élections des députés en 2022, à Saint-Léon, le binôme Nupes avait en effet enregistré 36,06% des votes dans la localité. Un score à mettre en perspective avec les 31% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Aux européennes plus récemment, Raphaël Glucksmann a obtenu 19,41% à Saint-Léon. Mais le résultat de la gauche est évidemment dépendant cette fois aussi des électeurs de Manon Aubry (6,07%), ainsi que de ceux de l'EELV Marie Toussaint (7,45%) ou encore de Léon Deffontaine (2,43%) le 9 juin. Autrement dit un cumul de 34% sur place.

18:42 - La forte progression du RN à Saint-Léon Que conclure des résultats des derniers rendez-vous dans les urnes ? L'avancée du RN, qui se chiffre déjà à 9 points à Saint-Léon entre son résultat des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le mouvement de Marine Le Pen semble en effet avoir progressé plus vite à l'échelle de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt 8 points de plus en 2024 qu'en 2019. En faisant une projection simple, on peut donc imaginer que le RN sera à près de 30% voire plus ici ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Saint-Léon dans la moyenne française concernant le RN au début du mois Une autre élection a eu lieu bien plus récemment encore qu'il faut aussi étudier avec précision. D'autant qu'il s'agit d'un séisme. Si on rentre dans le détail en effet, la liste Rassemblement national, avec un certain Jordan Bardella comme général en chef, s'affichait en tête des élections du Parlement européen à Saint-Léon. Le mouvement a séduit 28,6% des suffrages, contre Raphaël Glucksmann à 19,41% et Valérie Hayer à 13%.

14:32 - 26,9% pour Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022 à Saint-Léon Saint-Léon avait préféré Emmanuel Macron pour le premier tour de la présidentielle 2022. Avec 21,95%, Marine le Pen était reléguée au second rôle par son rival, crédité de 26,9% des voix. Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour prenaient les troisième et quatrième places avec respectivement 21,32% et 7,11% des suffrages. Et la cheffe du RN ne rattrapait pas le président sortant au second tour, avec 43,4% contre 56,6%.

12:32 - À Saint-Léon, les résultats des dernières législatives toujours aussi convaincants aujourd'hui ? Le poids des bulletins dans l'urne pour le RN sera très commenté pour ces élections de l'Assemblée 2024, à l'échelle locale, comme dans le reste de la France. Lors des dernières législatives, le Rassemblement national ratait la marche au premier tour dans la ville de Saint-Léon, obtenant 17,93% des votes sur place, contre 36,06% pour Alice Assier (Nupes). Il ne fera pas mieux au second tour, le parti laissant également le binôme Nupes remporter le scrutin.

11:02 - Saint-Léon et législatives : démographie, économie et enjeux électoraux Quel portrait faire de Saint-Léon, à quelques heures de l'annonce des résultats des législatives ? Avec ses 1 304 habitants, ce bourg peut compter sur une certaine vitalité démographique. La variété socio-économique s'observe dans ses 81 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 632 foyers fiscaux. Dans le bourg, 36% de la population est âgée de 29 ans et moins, et 16,69% ont plus de 60 ans, ce qui peut agir sur les orientations politiques en ce qui concerne l'instruction et la santé. Les citoyens, dont 26,8% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Au sein de cette diversité sociale, 56,33% des ménages se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 539,77 €, accable une commune qui aspire à plus de prospérité. Chaque bulletin déposé dans les urnes ce 9 juin 2024 à Saint-Léon écrit une nouvelle page de l'histoire du pays.

09:32 - Coup d'envoi des législatives à Saint-Léon : la participation en question L'un des facteurs importants de ces élections législatives sera incontestablement le niveau d'abstention à Saint-Léon. Au premier tour de l'élection présidentielle, 82,41% des inscrits sur les listes électorales de la localité s'étaient rendus aux urnes. Le taux de participation était de 78,83% au deuxième tour, soit 771 personnes. Pour mémoire, dans la localité, la participation aux élections législatives 2022 représentait 53,53% au premier tour et seulement 50,56% au second tour. La perte de pouvoir d'achat et son impact sur le quotidien des foyers français pourraient entre autres renforcer l'engagement civique des électeurs de Saint-Léon.