Résultat des législatives à Saint-Lieux-lès-Lavaur : l'élection 2024 en direct

17:24 - 35,45% pour le Rassemblement national à Saint-Lieux-lès-Lavaur le 9 juin dernier Regarder un peu moins loin en arrière apparaît aussi comme indispensable au moment de se familiariser avec le scrutin de ce 30 juin. Le score de la liste du Rassemblement national, chapeautée par Jordan Bardella aux européennes de juin, était en effet au plus haut à Saint-Lieux-lès-Lavaur, à 35,45%, soit 207 voix. Le RN doublait alors Raphaël Glucksmann à 15,75% et Valérie Hayer à 9,08%.

14:32 - Quel candidat a gagné l'élection présidentielle en 2022 à Saint-Lieux-lès-Lavaur ? Le bord politique des habitants d'une ville se reflète bien souvent le plus visiblement dans le choix fait lors de l'élection du locataire de l'Elysée. L'élection du président de la République avait donné un énorme plébiscite à Marine Le Pen il y a deux ans dans la cité. La leader du parti frontiste finissait à 25,77% au 1er round. Derrière, Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron arrivaient respectivement à 24,83% et 17,89% des voix. L'échec était plus fort encore pour Éric Zemmour, avec seulement 7,08% des suffrages pour sa part. Au second tour, Marine Le Pen avait aussi battu Emmanuel Macron avec 51,31% contre 48,69%.

12:32 - Quel avait été le résultat des législatives il y a deux ans à Saint-Lieux-lès-Lavaur ? Il y a deux ans, lors des législatives à Saint-Lieux-lès-Lavaur, le RN avait dû se contenter de la seconde position sur le podium, 24,44% des électeurs s'étant tournés vers son binôme, contre 28,28% pour Julien Lassalle (Nupes) au premier tour. Au deuxième, il n'avait toujours pas réussi à s'imposer dans la localité, laissant de nouveau le premier rang au binôme LFI-PS-PC-EELV avec 58,64%. Julien Lassalle s'imposait donc définitivement sur place.

11:02 - Élections législatives à Saint-Lieux-lès-Lavaur : impact de la démographie et de l'économie locale Comment les habitants de Saint-Lieux-lès-Lavaur peuvent-ils affecter le résultat des élections législatives ? Avec une densité de population de 105 habitants/km² et un pourcentage de demandeurs d'emploi de 7,81%, les problématiques relatives à l'emploi et au logement sont des sujets prédominants. Le taux de ménages ne détenant aucune voiture (6,83%) souligne une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 506 votants sur des problématiques de mobilité et d'environnement. Le nombre de familles monoparentales (8,02%) met en lumière la nécessité d'un soutien familial, et le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (8,09%) indique des enjeux de stabilité de l'emploi. Les chiffres sur l'instruction à Saint-Lieux-lès-Lavaur mettent en relief des niveaux variés de qualifications, avec 16,81% des résidents sans diplôme, ce qui peut impacter le soutien envers les politiques éducatives et l'accès à la formation professionnelle.

09:32 - Les premiers chiffres sur la participation attendus à 12h : quelle situation à Saint-Lieux-lès-Lavaur ? La participation sera immanquablement l'une des clés de ces élections législatives à Saint-Lieux-lès-Lavaur. Pour rappel, dans la commune, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 45,59% au premier tour et seulement 44,41% au second tour. Pour rappel, au niveau du pays, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 représentait 52,5% au premier tour et 53,8% au deuxième tour, presque un record pour des élections législatives. Au premier tour de la dernière présidentielle, le pourcentage d'abstention s'était hissé à 16,01% dans la commune. Le taux d'abstention était de 20,67% au deuxième tour.