19:37 - Quel candidat vont adopter les électeurs de l'ancienne Nupes à Saint-Marc-Jaumegarde ? Une autre incertitude qui enveloppe ces législatives 2024 est celle du vote de gauche après la construction du Nouveau Front populaire, un an après la disparition de la Nouvelle union populaire et sociale (Nupes). Lors du premier tour des élections du Parlement il y a deux ans, à Saint-Marc-Jaumegarde, le binôme Nupes avait en effet obtenu 11,9% des votes dans la localité. Une percée à mettre en perspective avec les 19% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (10,78% pour Jean-Luc Mélenchon, 7,15% pour Yannick Jadot, 1,36% pour Fabien Roussel et 1,14% pour Anne Hidalgo). La liste portée par Raphaël Glucksmann a plus récemment obtenu 15,07% à Saint-Marc-Jaumegarde début juin. Reste que dans la localité, il faudra aussi avoir un œil sur les 2,84% de Manon Aubry (LFI), les 5,22% de Marie Toussaint (EELV) et les 0,6% de Léon Deffontaine (PC). En d'autres termes, un cumul de 22% cette fois.

18:42 - 8 points grappillés en 5 ans par le Rassemblement national à Saint-Marc-Jaumegarde Que retenir de cet ensemble de scores ? L'avancée du RN, qui s'élève déjà à 8 points à Saint-Marc-Jaumegarde entre sa part de votes des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le parti semble en effet avoir gagné du terrain plus vite à l'échelle de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt 8 points de plus il y a trois semaines qu'en 2019. Avec une projection rapide, on peut donc conclure que le RN sera à près de 20% ou plus ici ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Bardella relégué à Saint-Marc-Jaumegarde lors des européennes du 9 juin Impossible de ne pas évoquer le scrutin qui s'est tenu il y a peu. Même s'il y a des exceptions... Lors des élections du Parlement européen 2024 en effet, la liste du Rassemblement national avait réuni 19,55% des voix à Saint-Marc-Jaumegarde. Le parti d'extrême droite n'était que deuxième. C'est Valérie Hayer qui arrivait en première position avec 21,94%.

14:32 - En 2022, qui aurait accédé l'Elysée selon les élections de Saint-Marc-Jaumegarde ? C'est probablement la présidentielle qui nous en dit le plus sur l'inclinaison des habitants d'une commune. Point à retenir : le Rassemblement national avait fait au premier tour un meilleur score aux législatives 2022 dans la commune que Marine Le Pen en personne lors de l'élection du président de la République. La présidente de la formation avait engrangé 10,9% au 1er tour dans la cité. Dans l'ordre, on trouvait malgré tout Emmanuel Macron en tête avec 39,5%, suivi donc de Éric Zemmour avec 14,3% et Marine Le Pen avec 10,9%. La candidate du RN avait finalement échoué derrière Emmanuel Macron au second tour (avec 24,69% contre 75,31%).

12:32 - Une majorité encore favorite au premier tour ? Le RN ratait complètement la première marche à Saint-Marc-Jaumegarde en 2022, lors des législatives, avec 8,16% au premier tour, contre 45,07% pour Anne-Laurence Petel (LREM), Saint-Marc-Jaumegarde votant pour la 14ème circonscription des Bouches-du-Rhône. A l'issue du second tour, c'est encore Anne-Laurence Petel qui va cumuler le plus de suffrages, avec 78,76% sur la seule circonscription recouvrant la zone.

11:02 - Saint-Marc-Jaumegarde : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux Quel portrait faire de Saint-Marc-Jaumegarde, à quelques heures de l'annonce des résultats des élections législatives ? Avec ses 48,42% de cadres pour 1 247 habitants, ce village possède une certaine vigueur économique. La pluralité socio-économique s'observe dans ses 187 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 686 foyers fiscaux. Le pourcentage de ménages possédant au moins une voiture (80,75%) souligne l'importance des questions de mobilité et d'environnement dans les préoccupations des votants. Les habitants, comprenant une proportion de 29,1% de retraités, montreront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Dans cette diversité sociale, près de 51,39% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 87,76 euros pourrait devenir un défi financier pour la commune. Pour conclure, Saint-Marc-Jaumegarde incarne les intérêts et les objectifs de la France contemporaine.

09:32 - Quelle sera la participation aux élections législatives à Saint-Marc-Jaumegarde ? À Saint-Marc-Jaumegarde, le taux d'abstention sera indiscutablement un critère important du scrutin législatif. Pour rappel, dans la localité, le taux de participation aux législatives 2022 se chiffrait à 57,1% au premier tour. Au deuxième tour, 60,32% des citoyens ont exercé leur droit de vote. A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet central en juin 2022. Elle s'élevait à 18,4% à 12 heures et seulement 39,4% à 17 heures pour le premier tour. Lors du deuxième tour de l'élection présidentielle, le taux de participation s'était élevé à 83,32% au niveau de la localité, contre une participation de 84,74% au premier tour, ce qui représentait 894 personnes.