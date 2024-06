La Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a déjà explosé en vol, va-t-elle voir ses électeurs de l'époque aller directement vers le Nouveau Front populaire lors des élections de 2024 ? La manne semble importante : lors du premier tour des législatives il y a deux ans, à Saint-Memmie, le binôme Nupes avait en effet enregistré 18,78% des votes dans la commune. Un score à affiner avec les 23% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. A l'issue des européennes plus récemment, la liste Glucksmann a obtenu 9,29% à Saint-Memmie. Mais le résultat de la gauche est évidemment dépendant cette fois aussi des suffrages accordés à Manon Aubry, Marie Toussaint ou encore Léon Deffontaine le 9 juin. Soit une somme de 20% sur place.

Difficile d'y voir clair dans cet ensemble hétéroclite de résultats. Mais des indices se dégagent… Alors qu'au niveau national, les résultats de Jordan Bardella ont grimpé à plus de 31% des suffrages aux élections européennes de 2024, soit environ huit points de plus qu'aux européennes 2019, la tendance locale apparaît décuplée. Le mouvement a en effet déjà engrangé 10 points sur place entre 2019 et 2024. Il est donc possible que le RN dépassera les 33% ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

14:32 - Emmanuel Macron en tête à Saint-Memmie lors de la dernière présidentielle

Le bord politique des habitants d'une commune se reflète bien souvent le plus visiblement dans les choix faits lors de l'élection du chef de l'Etat. Marine Le Pen était deuxième au premier tour de la présidentielle 2022 dans la commune avec 28,54% contre 28,73% pour Emmanuel Macron. Saint-Memmie n'avait qu'une troisième et une quatrième place à offrir à Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour, avec 17,91% et 6,67% des voix. Et Marine Le Pen échouait aussi au second tour, avec 47,27% contre 52,73%.