En direct

19:47 - À Saint-Ouën-des-Toits, quels reports de voix à gauche ce dimanche ? Alors que la Nupes avait marqué les esprits lors des élections législatives précédentes, mais a explosé en vol désormais, c'est un nouvel attelage qui s'avance pour ces élections. Ce qui rend très flou le vote de gauche dans les isoloirs. Pour le premier round des dernières législatives, en 2022, la candidature Nupes avait glané 25,31% des bulletins dans la commune. Une performance à compléter avec les 23% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle qui avait précédé, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. La liste menée par Raphaël Glucksmann a plus récemment obtenu 12,65% à Saint-Ouën-des-Toits pour les élections continentales. Mais on donne la gauche plus haut aux législatives, puisque l'union ripolinée peut virtuellement se situer à 24% cette fois, en faisant la somme des résultats de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF).

18:42 - La progression éclair de l'extrême droite à Saint-Ouën-des-Toits Difficile de mettre en perspective tous ces scores. Mais quelques grandes directions apparaissent… Ce sont déjà 15 points qui ont ainsi été glanés par le RN sur place entre sa part de voix des européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Un joli paquet de voix. Il n'est donc pas exclu que le RN puisse dépasser les 30% ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Une performance de Bardella dans la moyenne à Saint-Ouën-des-Toits il y a trois semaines Revenir sur le séisme du 9 juin peut aussi sembler sensé au moment d'analyser le scrutin de ce 30 juin. Dans le détail, 210 habitants de Saint-Ouën-des-Toits passés par les isoloirs ont en effet choisi le Rassemblement national il y a trois semaines, aux élections européennes. La liste Bardella a attiré 30,52% des voix contre Valérie Hayer à 20,78% et Raphaël Glucksmann à 12,65%.

14:32 - 35,4% pour Emmanuel Macron au premier tour de la dernière présidentielle à Saint-Ouën-des-Toits C'est certainement le choix de celui qui va présider la France qui est la référence sur le bord politique des habitants d'une commune. Saint-Ouën-des-Toits avait préféré Emmanuel Macron pour le premier tour de la présidentielle 2022. Avec 23,67%, Marine le Pen était distancée au second rôle par son rival, bénéficiant de 35,4% des votes. Jean-Luc Mélenchon et Yannick Jadot prenaient les troisième et quatrième places avec respectivement 15,38% et 5,13% des suffrages. Et la cheffe du RN ne faisait pas mieux au second tour, avec 35,74% contre 64,26%.

12:32 - Le résultat des macronistes déjà déterminant ce dimanche Jeter un œil sur le plus récent scrutin législatif fait figure d'évidence au moment du rendez-vous crucial des 30 juin et 7 juillet. Au premier tour des élections législatives 2022, Saint-Ouën-des-Toits, couverte par la 3ème circonscription de la Mayenne, verra le binôme La République en Marche l'emporter avec 48,61%, alors que le Rassemblement national sera distancé à 18,83%. Un score si assommant et si étendu dans la circonscription qu'il n'y avait pas eu de second round.

11:02 - Saint-Ouën-des-Toits : démographie, élections et stratégies politiques Quel portrait faire de Saint-Ouën-des-Toits, à quelques heures de l'annonce des résultats des élections législatives ? Avec ses 1 782 habitants, cette localité peut compter sur une certaine vitalité démographique. Ses 77 entreprises attestent une activité entrepreneuriale florissante, alors que son tissu social se compose de 533 familles, reflétant une communauté diversifiée. Le taux de foyers détenant au moins une voiture (87,34%) souligne le poids des questions de mobilité et d'environnement dans les préoccupations des citoyens. Les habitants, comprenant une proportion de 31,82% de retraités, démontreront-ils leur engagement en exerçant leur droit de vote ? Parmi cette diversité sociale, près de 44,65% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 587,88 euros pourrait devenir un frein à plus de prospérité. À Saint-Ouën-des-Toits, où les moins de 30 ans représentent 38% de la population, les élections symbolisent l'espoir d'un avenir en communion.

09:32 - La participation aux élections législatives à Saint-Ouën-des-Toits Comment votent habituellement les électeurs de cette commune ? Début juin, pendant les européennes, 1 347 personnes en âge de participer à une élection à Saint-Ouën-des-Toits s'étaient rendues dans l'isoloir (soit 53,6%), contre un taux de participation de 51,99% il y a cinq ans. A l'occasion du deuxième tour de la dernière présidentielle, 80,65% des personnes en âge de voter dans la commune s'étaient rendues dans l'isoloir, contre une participation de 79,95% au premier tour, ce qui représentait 1 049 personnes. Le désir de changement des habitants est capable de renforcer l'engagement civique des habitants de Saint-Ouën-des-Toits.