Résultat des législatives à Saint-Parize-le-Châtel : l'élection 2024 en direct

15:36 - 30,13% pour Marine Le Pen au premier tour de la dernière présidentielle à Saint-Parize-le-Châtel

Marine Le Pen avait frappé les esprits à Saint-Parize-le-Châtel au cours de la dernière présidentielle avec un nombre de votes correspondant à 30,13% des voix dès le premier round. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon étaient distancés à 29,61% et 13,29% des voix. Saint-Parize-le-Châtel n'avait qu'une quatrième place à offrir à Éric Zemmour, avec seulement 6,84% des suffrages pour sa part. La patronne du RN s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 49,22% contre 50,78%.