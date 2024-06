Résultat des législatives à Saint-Paul-Cap-de-Joux : l'élection 2024 en direct

Regarder un peu moins loin en arrière apparaît comme encore plus pertinent au moment d'appréhender le scrutin de ce 30 juin. Dans le détail, 140 électeurs de Saint-Paul-Cap-de-Joux ont en effet été séduits par la liste du Rassemblement national il y a trois semaines, aux élections du Parlement européen. La liste de Jordan Bardella a enregistré ainsi 28,93% des votes contre Raphaël Glucksmann à 18,6% et Valérie Hayer à 10,74%.

L'élection à la présidence de la République est certainement la meilleure loupe pour tenter de dégager une tendance politique locale. Lors de l'élection du président de la République, le scénario était morose pour le RN et sa candidate Marine Le Pen, avec un Jean-Luc Mélenchon en tête grâce à 24,69% au premier tour, devant Emmanuel Macron avec 22,55%. Celle qui fut finaliste à deux reprises à l'échelle du pays ne finissait ici qu'avec 20,25% des suffrages. Au second tour, Emmanuel Macron l'emportait avec 56,89% devant Marine Le Pen (43,11%).

Au niveau local comme dans le reste de la France, le résultat de la formation dirigée par Jordan Bardella lors des législatives2024 sera très analysé. En 2022, aux législatives, le Rassemblement national ratait la marche au premier tour dans la commune de Saint-Paul-Cap-de-Joux, cumulant 13,9% des suffrages sur place, contre 28,22% pour Julien Lassalle (Nupes). A l'issue du second tour, c'est encore Julien Lassalle qui cumulera le plus de voix, avec 52,93% sur la seule circonscription couvrant les lieux.

11:02 - Saint-Paul-Cap-de-Joux : démographie et socio-économie impactent les législatives

Les caractéristiques démographiques et socio-économiques de Saint-Paul-Cap-de-Joux révèlent des tendances nettes qui pourraient peser sur les résultats des législatives. Dans la localité, 15,09% des résidents sont âgés de 0 à 14 ans, et 9,47% ont plus de 75 ans. La répartition par âge pourrait avoir un effet sur les priorités des directives en matière d'éducation et de soins de santé. Le pourcentage de familles ne possédant aucune voiture (26,06%) souligne une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 500 électeurs sur des questions de transport et d'environnement. Le nombre de familles monoparentales (20,0%) met en lumière des impératifs d'accompagnement familial, tandis que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (12,39%) fait ressortir des enjeux de sécurité de l'emploi. Les données sur l'éducation à Saint-Paul-Cap-de-Joux mettent en relief une diversité de qualifications, avec 38,32% des habitants non diplômés, cela souligne l'importance d'investir dans l'éducation.