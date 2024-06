Une autre interrogation qui entoure ces législatives est celle du choix des électeurs de gauche après la constitution du Front populaire. Lors du premier tour des législatives, en 2022, la candidature Nupes avait glané 22,39% des suffrages dans la localité. Lors des élections européennes plus récemment, Raphaël Glucksmann s'est arrogé 12,86% à Saint-Paulet-de-Caisson. Un chiffre qui devrait croître ce soir, puisque l'alliance remise en place s'élève virtuellement à 20% cette fois, en ajoutant les résultats de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF).

Difficile de se faire une idée claire des prochaines élections après tous ces chiffres. Mais quelques lignes directrices apparaissent… Alors qu'à l'échelle nationale, les résultats du RN se sont élevés à plus de 31% des suffrages aux européennes de juin, soit environ 8 points de plus qu'en 2019, la tendance locale semble décuplée. Le parti a en effet déjà avancé de 11 points ici entre 2019 et 2024. Il y a donc des raisons de penser que le RN arrive à près de 41% ou plus à Saint-Paulet-de-Caisson ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

Le résultat de celui ou celle qui s'est imposé lors des dernières élections le 9 juin résonne sans doute encore plus fort dans les esprits. C'est en effet la liste d'extrême droite poussée par Bardella qui s'est arrogée les élections du Parlement européen il y a trois semaines à Saint-Paulet-de-Caisson, avec 42,26% des votes exprimés (401 voix) devant la liste dirigée par Raphaël Glucksmann avec 12,86%, et Valérie Hayer avec 12,75%.

Le choix du locataire de l'Elysée est sans doute la clé pour tenter de dégager une préférence politique locale. Il faut retenir que le Rassemblement national avait obtenu au premier tour un meilleur pourcentage aux législatives il y a deux ans dans la commune que Marine Le Pen en personne lors de la présidentielle. La candidate avait rassemblé 32,17% au 1er tour sur place. Elle avait alors surpassé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, crédités chacun de 19,92% et 14,19%. Marine Le Pen avait même fini devant Emmanuel Macron au deuxième tour (avec 56,24% contre 43,76%).

Le nombre d'électeurs séduits par le RN sera très commenté pour cette élection du Parlement, localement, comme au niveau national. Les législatives avaient donné lieu à un très bon score pour le Rassemblement national à Saint-Paulet-de-Caisson. C'est en effet Pierre Meurin qui arrivait en pôle position au premier tour avec 33,58% dans la commune, partie intégrante de la 4ème circonscription du Gard. La victoire l'attendait aussi au second tour dans le secteur, avec 58,49%, devant le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale à 41,51%.

11:02 - Saint-Paulet-de-Caisson : démographie, élections et perspectives d'avenir

À Saint-Paulet-de-Caisson, les facteurs démographiques et socio-économiques façonnent le contexte politique et peuvent jouer un rôle lors des élections législatives. Avec une densité de population de 106 hab par km² et un pourcentage de demandeurs d'emploi de 11,11%, le marché de l'emploi et les questions d'habitat sont des sujets majeurs. Le taux de familles ne possédant aucune voiture (23,17%) souligne une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 842 votants sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. Le nombre d'allocataires de la CAF (15,55%) révèle la nécessité d'un accompagnement familial, alors que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (8,09%) indique des enjeux de sécurité du travail. Les chiffres sur l'éducation à Saint-Paulet-de-Caisson mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 20,1% des résidents titulaires du seul baccalauréat. Ceci, associé aux statistiques sur les revenus, peut influencer les préoccupations concernant les politiques du pays sur l'instruction et l'emploi.