19:46 - La gauche avec le RN et Ensemble dans un mouchoir de poche à Saint-Perdon pour ces législatives ? L'union des partis de gauche aux dernières législatives ayant éclaté, à quel parti vont s'attacher ses électeurs au cours de ces élections de 2024 ? Quelle part de ces voix ira au Nouveau Front populaire ? Donner une estimation n'est pas sans risque. Aux européennes, la liste de Raphaël Glucksmann a obtenu 14,87% à Saint-Perdon. Mais la gauche vise bien mieux dans la soirée, puisque l'union renouvelée peut virtuellement se situer à 20% cette fois, en ajoutant les suffrages de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF). Le jour du premier round des dernières législatives, en 2022, la candidature Nupes avait par ailleurs attiré 21,31% des bulletins dans la commune. Une performance à comparer enfin avec les 21% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle précédente, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo.

18:42 - Le Rassemblement national a vigoureusement progressé à Saint-Perdon en 5 ans Difficile de trouver une logique politique dans tous ces scores. Mais quelques grandes directions apparaissent… Alors qu'à l'échelle nationale, les scores du Rassemblement national ont grimpé à plus de 30% des voix aux élections européennes de juin, soit huit points de plus qu'aux européennes précédentes, la tendance locale apparaît encore plus forte. Le parti lepéniste a en effet déjà gagné 8 points ici entre 2019 et 2024. Il y a donc des raisons de penser que le RN puisse dépasser les 30% ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Un résultat du RN dans la moyenne à Saint-Perdon le 9 juin Il y a eu un autre rendez-vous électoral très récemment qu'il convient d'étudier avec précision. D'autant que ce choc est à l'origine de l'élection qui nous préoccupe désormais. Le 9 juin en effet, à Saint-Perdon, la liste du Rassemblement national, dirigée par Jordan Bardella, a battu les autres listes, glanant 34,42% des voix contre Raphaël Glucksmann à 14,87% et Valérie Hayer à 14,02%. Ce qui correspond à 243 bulletins dans la cité.

14:32 - Saint-Perdon avait voté Macron au premier tour de l'élection présidentielle Saint-Perdon avait préféré Emmanuel Macron pour le premier tour de la présidentielle 2022. Avec 24,93%, Marine le Pen était reléguée au second plan par son rival, porté par 29,28% des suffrages. La troisième et la quatrième places revenaient à Jean-Luc Mélenchon et Jean Lassalle, avec 13,53% et 9,08% des suffrages. Et la patronne du RN échouait aussi au second tour, avec 46,5% contre 53,5%.

12:32 - Une majorité encore favorite ce dimanche ? Le verdict du scrutin législatif le plus récent est un indicateur clé au moment de l'élection qui nous intéresse aujourd'hui. Il y a deux ans, lors des législatives à Saint-Perdon, le RN se plaçait à la deuxième place sur le podium, 22,19% des électeurs ayant choisi son binôme, contre 35,91% pour Geneviève Darrieussecq (LREM) au premier tour. Au second, il n'avait toujours pas réussi à s'imposer dans la ville, laissant de nouveau le premier rang au binôme Ensemble ! Avec 61,36%. Geneviève Darrieussecq conservait donc son avance sur place.

11:02 - Comprendre l'électorat de Saint-Perdon : un regard sur la démographie locale Dans la commune de Saint-Perdon, les électeurs exercent-ils une influence sur les résultats des élections législatives ? La pyramide démographique pourrait avoir un effet sur les priorités des mesures en ce qui concerne l'éducation et la santé. Dans la ville, 21,31% de la population est âgée de 0 à 14 ans, et 20,15% de 60 ans et plus. Le pourcentage de ménages disposant d'au moins une voiture (89,93%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 699 votants sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. Le nombre de familles monoparentales (13,92%) met en lumière la nécessité d'un suivi familial, et le pourcentage de salariés en CDD (14,4%) indique des défis de stabilité de l'emploi. Les données sur l'instruction à Saint-Perdon mettent en exergue une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 23,53% des habitants ont obtenu seulement le baccalauréat par exemple. Ces statistiques, associées aux données sur les revenus, invitent à une analyse plus fine des facteurs influençant les parcours éducatifs et professionnels des individus.

09:32 - Perspectives de l'abstention aux législatives à Saint-Perdon À Saint-Perdon, l'un des facteurs déterminants du scrutin législatif sera indéniablement le niveau de participation. La hausse généralisée des prix qui alourdit le budget des Français, combinée avec les préoccupations provoquées par le conflit militaire entre la Russie et l'Ukraine, sont en mesure de ramener les citoyens de Saint-Perdon dans les bureaux de vote. Lors du premier tour de la dernière élection présidentielle, 16,28% des personnes en âge de voter dans la commune avaient boudé les urnes, à comparer avec un taux d'abstention de 18,2% au second tour. Pour mémoire, dans la commune, le taux d'abstention aux législatives 2022 représentait 44,21% au premier tour et seulement 47,96% au deuxième tour. Quel taux atteindra l'abstention à Saint-Perdon cette année ? Quel député remplacera Geneviève Darrieussecq dans la 1ère circonscription des Landes ?