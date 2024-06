En direct

19:51 - Sur qui vont se diriger les orphelins de la Nupes à Saint-Pierre-du-Mont ? La Nupes, qui fait déjà partie du passé, va-t-elle voir son score basculer vers le nouvel accord trouvé par les forces de gauche lors des élections de 2024 ? A l'issue du premier tour des élections de l'Assemblée il y a deux ans, à Saint-Pierre-du-Mont, le binôme Nupes avait en effet accumulé 24,57% des votes dans la localité. Une performance à compléter avec les 26% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (18,41% pour Jean-Luc Mélenchon, 3,78% pour Yannick Jadot, 2,84% pour Fabien Roussel et 3,42% pour Anne Hidalgo). La liste emmenée par Raphaël Glucksmann a plus récemment glané 17,67% à Saint-Pierre-du-Mont début juin. Mais la gauche vise bien mieux ce 30 juin, puisque la coalition ripolinée peut virtuellement se situer à 29% cette fois, en faisant la somme des résultats de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF).

18:42 - 11 points arrachés en 5 ans par le RN à Saint-Pierre-du-Mont Difficile de résumer clairement tous ces résultats. Mais quelques grandes lignes se dégagent… Ce sont déjà 11 points qui ont ainsi été récupérés par le RN au niveau local entre son score des européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Une paille. Il n'est donc pas exclu que le RN puisse atteindre voire dépasser les 30% ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Bardella dans sa moyenne nationale à Saint-Pierre-du-Mont le 9 juin Revenir quelques semaines en arrière semble bien plus logique encore, au moment d'analyser le scrutin de ce 30 juin. Car le panorama établi lors des élections il y a quelques jours résonne encore dans les têtes. 31,18% des votes sont en effet tombés vers la liste du Rassemblement national de Jordan Bardella il y a quelques jours, aux élections européennes à Saint-Pierre-du-Mont, devant Raphaël Glucksmann à 17,67% et Valérie Hayer à 15,02%. Le mouvement d'extrême droite a rassemblé ainsi pas moins de 1223 habitants de Saint-Pierre-du-Mont passés par les urnes.

14:32 - Emmanuel Macron doublait Le Pen et Mélenchon à Saint-Pierre-du-Mont lors de la présidentielle 2022 C'est incontestablement le choix du locataire de l'Elysée qui nous donne le plus d'indicateurs sur le bord politique des habitants d'une commune. C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête à Saint-Pierre-du-Mont lors du premier tour de la présidentielle avec 28,63%, battant Marine Le Pen. La candidate obtenait 22,04%. L'échec était plus fort encore pour Jean-Luc Mélenchon et Jean Lassalle, avec seulement 18,41% et 7,07% des voix. Et la patronne du RN ne créait pas la surprise au second tour, avec 39,91% contre 60,09%.

12:32 - Le résultat d'Ensemble déjà déterminant au premier tour A l'échelle locale, le résultat du RN aux élections législatives sera très instructif. Le RN ne convainquait pas dans la commune de Saint-Pierre-du-Mont il y a deux ans, lors des élections législatives, avec 17,3% au premier tour, contre 35,28% pour Geneviève Darrieussecq (La République en Marche), Saint-Pierre-du-Mont étant partie intégrante de la 1ère circonscription des Landes. Il n'y arrivera pas plus au second tour, le parti voyant encore le binôme La République en Marche finir gagnant.

11:02 - Élections législatives à Saint-Pierre-du-Mont : impact de la démographie et de l'économie locale A quelques heures de l'annonce des résultats des élections législatives, Saint-Pierre-du-Mont émerge comme un microcosme de diversité et d'activités. Avec ses 9 871 habitants, cette ville cosmopolite représente la richesse culturelle de la France contemporaine. La variété socio-économique se reflète dans ses 651 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 5 935 foyers fiscaux. Dans la ville, 17,14% des résidents sont âgés de 14 ans et moins, et 7,72% sont des personnes âgées, ce qui pourrait agir sur les priorités des directives, notamment en matière d'instruction et de soins de santé. Les 622 résidents étrangers contribuent à cette pluralité culturelle. Parmi cette mosaïque sociale, près de 45,06% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 467,16 euros pourrait devenir un défi financier pour la commune. À Saint-Pierre-du-Mont, les enjeux locaux rejoignent ceux de la France dans son ensemble.

09:32 - C'est l'heure de voter à Saint-Pierre-du-Mont : les législatives débutent Qu'en sera-t-il de la participation ce 30 juin 2024, lors du premier tour des élections législatives à Saint-Pierre-du-Mont ? Les efforts pour faire "barrage" au RN sont de nature à augmenter l'intérêt de l'élection aux yeux des électeurs de Saint-Pierre-du-Mont. En avril 2022, au premier tour de la dernière élection présidentielle, 77,57% des électeurs inscrits dans l'agglomération s'étaient rendus aux urnes, à comparer avec une participation de 75,35% au deuxième tour, soit 5 511 personnes. Pour comparer, dans l'agglomération, la participation aux élections législatives 2022 représentait 49,19% au premier tour. Au deuxième tour, 47,08% des votants ont exercé leur droit de vote. Qu'en sera-t-il de la participation à Saint-Pierre-du-Mont cette année ? Quel député détrônera Geneviève Darrieussecq dans la 1ère circonscription des Landes ?