Résultat des législatives à Saint-Pierre-en-Val : l'élection 2024 en direct

11:02 - Élections à Saint-Pierre-en-Val : l'impact des caractéristiques démographiques

Quel impact auront les électeurs de Saint-Pierre-en-Val sur le résultat des élections législatives ? Dans le bourg, 15,46% des résidents sont des enfants, et 29,62% ont plus de 60 ans. La pyramide des âges pourrait avoir un effet sur les orientations politiques en matière d'instruction et de soins de santé. Le pourcentage de foyers détenant au moins une voiture (88,47%) montre une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 462 électeurs sur des questions de transport et d'aménagement routier. Le nombre de familles monoparentales (6,94%) met en lumière des impératifs d'accompagnement familial, et le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (7,91%) fait ressortir des enjeux de sécurité de l'emploi. Les données sur l'instruction à Saint-Pierre-en-Val mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 32,86% des résidents sans diplôme, cela peut avoir un impact sur le taux d'abstention dans la commune.