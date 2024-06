En direct

19:48 - Un potentiel de 19% à 22% pour la gauche à Saint-Pierre-la-Cour La tendance à gauche est aussi à prendre en compte lors de ces élections législatives, avec comme inconnue la décision de ceux qui avaient opté pour la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés, qui avait percé aux dernières législatives, mais qui n'existe plus dans le paysage politique. Le Front populaire, qui se cherche quant à lui un leader, devrait en attirer une part. La manne apparaît comme importante : lors du premier tour des législatives en 2022, à Saint-Pierre-la-Cour, le binôme Nupes avait en effet réuni 22,19% des votes dans la localité. Un score à compléter avec les 17% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. La liste Glucksmann a plus récemment obtenu 10,86% à Saint-Pierre-la-Cour début juin. Mais ce sont 19% que peut en revanche viser la gauche cette fois, la part de voix du chef de file PS-Place Publique étant à renforcer avec celles de la LFI Manon Aubry (3,27%), de l'écologiste Marie Toussaint (5,1%) ou encore du PCF Léon Deffontaine (1,44%).

18:42 - En 5 ans, l'extrême droite a gagné 11 points à Saint-Pierre-la-Cour Difficile de se faire une idée claire des prochaines élections après cette combinaison de chiffres. Mais des éléments se distinguent… Ce sont déjà 11 points qui ont ainsi été gagnés par le RN au niveau local entre son résultat des européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Un joli paquet de voix. Avec une projection simple, on peut penser que le RN sera à près de 33% voire plus à Saint-Pierre-la-Cour ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Un séisme aussi à Saint-Pierre-la-Cour au début du mois ? Un autre scrutin bien plus récent est venu bouleverser l'équilibre établi il y a deux ans. 38,74% des votes se sont en effet portés vers la liste RN de Jordan Bardella début juin, aux européennes à Saint-Pierre-la-Cour, face à Valérie Hayer à 21,73% et Raphaël Glucksmann à 10,86%. Le mouvement eurosceptique s'est imposé avec 296 électeurs de Saint-Pierre-la-Cour.

14:32 - En 2022, qui aurait accédé l'Elysée selon les élections de Saint-Pierre-la-Cour ? Le scrutin présidentiel est incontestablement la meilleure loupe pour jauger une tendance politique locale. Marine Le Pen était deuxième au premier tour de la présidentielle 2022 dans la cité avec 31,26% contre 35,49% pour Emmanuel Macron. La troisième et la quatrième places revenaient à Jean-Luc Mélenchon et Valérie Pécresse, avec 12,68% et 4,23% des voix. Et la candidate du RN ne créait pas la surprise au second tour, avec 43,88% contre 56,12%.

12:32 - Un premier tour positif pour le bloc Ensemble il y a deux ans Il y a deux ans, lors des législatives à Saint-Pierre-la-Cour, le RN se plaçait à la deuxième place sur le podium, 25,7% des électeurs ayant choisi son binôme, contre 45,08% pour Yannick Favennec (Ensemble !) au premier tour. La circonscription avait d'ailleurs élu son député dès le premier round, les autres communes ayant confirmé cette domination.

11:02 - Démographie et politique à Saint-Pierre-la-Cour, un lien étroit Quel portrait faire de Saint-Pierre-la-Cour, à quelques heures de l'annonce des résultats des législatives ? Avec une population de 2 306 habitants répartis dans 1 019 logements, cette commune présente une densité de 136 habitants/km². L'existence de 75 entreprises sur son territoire souligne son dynamisme. Le pourcentage de foyers possédant au moins une automobile (83,32%) souligne le poids des questions de transport et d'infrastructure dans les préoccupations des votants. Les électeurs, dont 35,41% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Malgré un pourcentage de demandeurs d'emploi de 6,14%, la ville affiche un salaire moyen mensuel net de 2116,48 euros par mois, illustrant un certain niveau de prospérité. En résumé, Saint-Pierre-la-Cour incarne les enjeux et les ambitions de la France contemporaine.

09:32 - Les législatives sont lancées à Saint-Pierre-la-Cour : scrutin en cours Afin de comprendre davantage le vote des habitants de cette commune, il est nécessaire d'analyser les résultats des consultations démocratiques précédentes. Il y a quelques semaines, durant les précédentes européennes, le pourcentage de participation s'élevait à 46,77% des inscrits sur les listes électorales de Saint-Pierre-la-Cour (Mayenne). Le taux de participation était de 46,91% lors du scrutin de 2019. Il y a 2 ans, à l'occasion du premier tour de la dernière présidentielle, parmi les 1 697 personnes en âge de voter au sein de la commune, 76,02% avaient pris part au scrutin, contre un taux de participation de 76,7% au deuxième tour, ce qui représentait 1 300 personnes. Les appels à faire "barrage" au RN pourraient potentiellement faire augmenter le pourcentage de participation à Saint-Pierre-la-Cour.