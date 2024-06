En direct

19:47 - Quels peuvent être les reports du score Nupes à Saint-Pierre-le-Moûtier ? Alors que la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés avait marqué les esprits lors des dernières élections législatives, mais n'aura pas vécu plus de deux ans, c'est le Nouveau Front populaire qui se présente cette fois. De quoi laisser planer le doute sur le vote de gauche ce dimanche. A l'issue des élections européennes, Raphaël Glucksmann a obtenu 10,86% à Saint-Pierre-le-Moûtier. Mais on peut en revanche se projeter sur un résultat de 17% pour la gauche pour ce premier tour dans la commune, la part de voix du chef de file de la liste PS-Place Publique étant à gonfler avec celles de la liste LFI de Manon Aubry (4,14%), de Marie Toussaint (2,41%) ou encore du PCF Léon Deffontaine (1,21%). Lors du premier round des dernières législatives, en 2022, la candidature Nupes avait par ailleurs cumulé 20,83% des suffrages dans la commune.

18:42 - L'extrême droite a lourdement progressé à Saint-Pierre-le-Moûtier Malgré des évolutions rapides voire parfois radicales, quelques conclusions s'imposent tout de même. Ce sont déjà 15 points qui ont ainsi été glanés par le RN au niveau de la commune entre sa part de votes des européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Une progression conséquente. En faisant une projection rapide, on peut donc conclure que le RN sera à près de 41% ou plus à Saint-Pierre-le-Moûtier ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Une victoire du Rassemblement national à Saint-Pierre-le-Moûtier début juin Les résultats de ce 30 juin seront peut-être comparables avec le choix des électeurs établi le 9 juin dernier. Il y a quelques semaines en effet, à Saint-Pierre-le-Moûtier, la liste du RN, avec un certain Jordan Bardella comme tête de file, a pris la première place, avec 47,07% des voix devant Valérie Hayer à 15,34% et Raphaël Glucksmann à 10,86%.

14:32 - Saint-Pierre-le-Moûtier avait voté Le Pen lors de la dernière présidentielle Le choix du locataire de l'Elysée est certainement la meilleure loupe pour juger une préférence politique locale. On remarque que le Rassemblement national avait fait au premier tour un meilleur pointage aux législatives 2022 à Saint-Pierre-le-Moûtier que Marine Le Pen elle-même lors de l'élection du président de la République. Elle avait accumulé 32,15% au 1er tour sur place. Elle avait alors surpassé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, crédités chacun de 28,4% et 13,04%. Marine Le Pen avait même fini devant Emmanuel Macron au second tour (avec 52,49% contre 47,51%).

12:32 - Le résultat du Rassemblement national déjà déterminant ce soir Le résultat du plus récent scrutin législatif apparaît comme un élément clé au moment de l'élection de ces 30 juin et 7 juillet. En 2022 pour les législatives, le RN parvenait à tirer son épingle du jeu à Saint-Pierre-le-Moûtier. Dans la commune, qui votait pour la 2ème circonscription de la Nièvre, c'est Julien Guibert qui prenait d'entrée la première place au premier tour avec 33,01%. Patrice Perrot (La République en Marche) s'imposait par la suite au second tour en revanche, avec 40,76%.

11:02 - Saint-Pierre-le-Moûtier : élections législatives et dynamiques démographiques Quel portrait faire de Saint-Pierre-le-Moûtier, à quelques heures de l'annonce des résultats des élections législatives ? Avec une population de 1 832 habitants répartis dans 1 126 logements, cette commune présente une densité de 40 habitants par km². Avec 108 entreprises, Saint-Pierre-le-Moûtier se positionne comme un terreau fertile pour l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans la commune, 26% de la population est âgée de 0 à 29 ans, et 35,92% ont 60 ans et plus, ce qui peut agir sur les orientations politiques en ce qui concerne l'éducation et la santé. Les électeurs, dont 26,54% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Au sein de cette diversité sociale, 31,91% des familles se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 869,68 €, accable une ville qui désire plus de prospérité. Saint-Pierre-le-Moûtier manifeste la vigueur et les valeurs d'un pays en pleine transformation.

09:32 - Comprendre le pourcentage de participation aux élections à Saint-Pierre-le-Moûtier L'analyse des résultats des consultations politiques antérieures permet de comprendre davantage le vote des électeurs de cette commune. Durant les précédentes européennes, 52,06% des personnes en capacité de participer à une élection à Saint-Pierre-le-Moûtier avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote. Le taux d'abstention était de 48,88% il y a cinq ans. Pour mémoire, dans la commune, l'abstention aux élections législatives 2022 représentait 49,8% au premier tour. Au second tour, 49,65% des citoyens ne se sont pas déplacés. Il y a 2 ans, à l'occasion du premier tour de la dernière élection présidentielle, le taux d'abstention s'était hissé à 25,32% dans la commune. Le taux d'abstention était de 26,1% au second tour.