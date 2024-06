En direct

19:47 - Quel résultat pour à gauche à l'issue de ces législatives 2024 ? L'union de la gauche aux dernières législatives faisant déjà partie du passé, qu'adviendra-t-il de électeurs lors de ces nouvelles élections de 2024 ? Quelle part de ces voix ira au Front populaire ? Répondre à cette question est téméraire. Pour le premier round des élections législatives, en 2022, la candidature Nupes avait enregistré 20,74% des bulletins dans la localité. La liste Glucksmann, alliée du PS, a plus récemment obtenu 12,19% à Saint-Privat-la-Montagne pour le tour unique des européennes. Reste que dans la ville, il faudra aussi avoir un œil sur les 6,71% de Manon Aubry (La France insoumise), les 2,05% de Marie Toussaint (EELV) et les 1,92% de Léon Deffontaine (Parti communiste). Autrement dit un total de 21% cette fois.

18:42 - En 5 ans, le RN a grappillé 18 points à Saint-Privat-la-Montagne Malgré des évolutions rapides voire parfois radicales, quelques conclusions s'imposent tout de même. L'avancée du RN, qui se monte déjà à 18 points à Saint-Privat-la-Montagne entre sa part de voix des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le parti semble en effet être monté plus vite au niveau local qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt huit points de plus en 2024 qu'en 2019. En extrapolant, on peut donc conclure que le RN sera pas loin des 40% dans la localité ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Une victoire du RN à Saint-Privat-la-Montagne le 9 juin Rappeler l'épilogue du tout dernier test électoral peut aussi sembler évident au moment de se familiariser avec le scrutin de ces législatives. Le 9 juin en effet, à Saint-Privat-la-Montagne, la liste RN, dirigée par Jordan Bardella, l'a emporté, cumulant 48,36% des suffrages contre Valérie Hayer à 12,33% et Raphaël Glucksmann à 12,19%. Dans le détail, 353 électeurs ont alors été séduits par le RN dans la cité.

14:32 - Marine Le Pen devant Macron et Mélenchon à Saint-Privat-la-Montagne au premier tour de la dernière présidentielle C'est sans doute l'élection du président de la République qui est l'indice le plus révélateur concernant le bord politique des habitants d'une commune. Marine Le Pen a largement battu son score national à Saint-Privat-la-Montagne au cours de la dernière élection présidentielle 2022 avec un score de 35,6% des électeurs dès le 1er tour. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient derrière à 27,14% et 15,92% des voix. Éric Zemmour prenait la quatrième place avec 5,24% des voix pour sa part. La patronne du RN l'avait aussi emporté au deuxième tour avec 53,09%.

12:32 - Le RN en pôle position au premier tour des dernières législatives à Saint-Privat-la-Montagne Le score en faveur du Rassemblement national sera un enjeu clé pour ces élections législatives au niveau local. Lors des législatives 2022, le Rassemblement national tirait son épingle du jeu à Saint-Privat-la-Montagne. On retrouvait en effet Grégoire Laloux devant ses concurrents au premier tour, avec 31,77% dans la cité, qui votait pour la 1ère circonscription de la Moselle. La victoire l'attendait aussi au second tour dans la localité, avec 51,38%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 48,62%.

11:02 - L'avenir de la France se dessine aussi à Saint-Privat-la-Montagne Devant le bureau de vote de Saint-Privat-la-Montagne, les citoyens se regroupent pour exercer leur droit. Avec ses 1 885 habitants, cette ville possède une certaine vitalité démographique. Ses 104 entreprises attestent une activité entrepreneuriale florissante, tandis que son tissu social comprend 564 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Dans la ville, 35% des résidents sont âgés de moins de 30 ans, et 6,33% sont des personnes âgées, ce qui pourrait agir sur les priorités des directives, notamment en ce qui concerne l'instruction et la santé. Les électeurs, dont 27,61% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Au sein de cette diversité sociale, 43,97% des ménages sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 558,15 €, accable une commune qui vise plus de prospérité. Finalement, Saint-Privat-la-Montagne incarne les défis et les aspirations de la France contemporaine.

09:32 - Abstention à Saint-Privat-la-Montagne : les leçons des précédentes élections Afin de comprendre davantage le vote des électeurs de cette ville, il est nécessaire d'observer les résultats des rendez-vous électoraux antérieurs. Durant les précédentes européennes, 49,97% des personnes en âge de voter à Saint-Privat-la-Montagne avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote, à comparer avec une abstention de 51,11% lors du scrutin de 2019. Pour rappel, dans la ville, le taux d'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 58,65% au premier tour et seulement 60,67% au deuxième tour. Il y a 2 ans, à l'occasion du premier tour de la dernière élection présidentielle, le taux d'abstention avait représenté 24,18% au sein de la ville. Le taux d'abstention était de 24,11% au second tour.