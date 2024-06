En direct

Alors que la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés avait accumulé les votes lors des dernières élections législatives, mais n'existe déjà plus aujourd'hui, c'est le Front populaire qui s'avance en 2024. Ce qui rend très incertain le vote de gauche aujourd'hui. La liste Glucksmann avait obtenu 13,19% à Saint-Thuriau pour ces élections continentales. Reste que dans la cité, il faudra aussi tenir compte des 5,48% de la liste de Manon Aubry (La France insoumise), les 4,67% de Marie Toussaint (EELV) et les 1,87% de Léon Deffontaine (Parti communiste). Soit un total tournant autour des 23% sur place. Le jour du premier round des élections législatives, en 2022, la candidature Nupes avait par ailleurs attiré 17,92% des suffrages dans la commune.

Les élections se suivent et parfois ne se ressemblent pas, mais quelques conclusions s'imposent tout de même. Ce sont déjà 11 points qui ont ainsi été glanés par le RN dans la localité entre sa part de votes des européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Une progression conséquente. En extrapolant, on peut donc déduire que le RN sera à environ 20% à Saint-Thuriau ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

Se retourner sur le dernier vote en date nous semble aussi pertinent au moment d'appréhender le scrutin de ces législatives. Le 9 juin en effet, à Saint-Thuriau, la liste RN, emmenée par Jordan Bardella, s'est imposée, avec 31,39% des suffrages contre Valérie Hayer à 20,77% et Raphaël Glucksmann à 13,19%. Ce qui correspond à 269 votes dans la localité.

C'est sans doute l'élection à la présidence de la République qui nous donne le plus d'indicateurs sur le bord politique des habitants d'une commune. Marine Le Pen était distancée en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 à Saint-Thuriau avec 22,63% contre 36,01% pour Emmanuel Macron. Saint-Thuriau n'offrait que les troisième et quatrième places à Jean-Luc Mélenchon et Yannick Jadot, avec seulement 15,98% et 5,35% des suffrages. Et Marine Le Pen ne rattrapait pas son rival au second tour, avec 35,53% contre 64,47%.

Regarder dans le rétro pour analyser le plus récent scrutin législatif fait sens au moment de ce nouveau rendez-vous des 30 juin et 7 juillet. Le RN ratait complètement la première marche dans la commune de Saint-Thuriau en 2022, lors des élections législatives, avec 16,46% au premier tour, contre 32,69% pour Nicole Le Peih (Ensemble !), Saint-Thuriau faisant partie de la 3ème circonscription du Morbihan. Le RN sera toujours incapable d'inquiéter le gagnant, dans la municipalité en tout cas, au second tour.

Quel impact aura la population de Saint-Thuriau sur le résultat des législatives ? La pyramide des âges pourrait agir sur les orientations politiques en matière d'instruction et de soins de santé. Dans la ville, 16,8% des résidents sont des enfants, et 27,93% de 60 ans et plus. Le taux de familles ne possédant aucune voiture (14,3%) montre une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut influencer les 846 votants sur des questions de transport et d'environnement. Le nombre de familles monoparentales (13,8%) révèle la nécessité d'un soutien familial, alors que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (9,23%) indique des défis de sécurité du travail. Les chiffres sur l'éducation à Saint-Thuriau mettent en relief une diversité de qualifications, avec 20,11% des résidents sans diplôme, ce qui peut impacter le soutien envers les politiques éducatives et l'accès à la formation professionnelle.

L'étude des résultats des consultations démocratiques passées est l'occasion de cerner un peu mieux le vote des électeurs de cette ville. A l'occasion des précédentes élections européennes, parmi les 1 577 personnes en âge de voter à Saint-Thuriau, 43,88% avaient refusé de se rendre dans l'isoloir. Le taux d'abstention était de 42,35% pour le scrutin de 2019. Pour mémoire, dans la ville, le taux d'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 46,29% au premier tour. Au deuxième tour, 48,6% des électeurs ne se sont pas déplacés. Qu'en sera-t-il pour les législatives à Saint-Thuriau ? Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet majeur il y a deux ans. Elle atteignait 18% à midi et seulement 39% à 17 heures pour le premier tour, c'était moins qu'en 2017.