19:46 - Que vont décider les supporters de gauche à Sainte-Anastasie ? La dynamique de la gauche est aussi à considérer lors de ces élections législatives, puisqu'on ne connaît pas le parti pris de ceux qui avaient opté pour la Nupes, décisive lors des dernières législatives, mais qui n'existe plus aujourd'hui. Le Nouveau Front populaire, qui se cherche quant à lui un leader, devrait en séduire une partie. A l'issue du premier tour des élections du Parlement en 2022, à Sainte-Anastasie, le binôme Nupes avait en effet cumulé 29,5% des votes dans la localité, un score supérieur à son résultat national. Une somme à compléter avec les 26% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle deux mois plus tôt (21,48% pour Jean-Luc Mélenchon, 4,57% pour Yannick Jadot, 1,29% pour Fabien Roussel et 0,78% pour Anne Hidalgo). Quelle part de ces voix ira notamment au Front populaire, soutenu par LFI, le PS, EELV, le PCF et d'autres forces des gauche, et annoncé au coude-à-coude avec l'alliance du centre dans les enquêtes d'opinion lors de ces élections législatives ? Lors des élections européennes plus récemment, la liste de Raphaël Glucksmann a obtenu 11,43% à Sainte-Anastasie. Mais le verdict pour la gauche dépendra évidemment cette fois aussi des électeurs de la liste insoumise de Manon Aubry, ainsi que de celles de l'EELV Marie Toussaint et enfin du communiste Léon Deffontaine le 9 juin. Soit un cumul de 24% sur place.

18:42 - Le RN a nettement gagné du terrain à Sainte-Anastasie en 5 ans Que conclure des résultats des derniers rendez-vous dans les urnes ? Ce sont déjà 14 points qui ont ainsi été subtilisés par le RN au niveau local entre son résultat des européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Un joli paquet de voix. Il n'est pas impossible que le RN puisse dépasser les 40% ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - 45,58% pour Jordan Bardella à Sainte-Anastasie il y a trois semaines Le résultat qui est tombé à l'issue des dernières élections il y a quelques semaines reste autrement plus marquant. Si on se penche sur le détail, 371 votants de Sainte-Anastasie ont en effet été séduits par la liste du Rassemblement national il y a quelques jours, aux européennes. La liste de Jordan Bardella a glané 45,58% des voix devant Raphaël Glucksmann à 11,43% et Valérie Hayer à 8,6%.

14:32 - Marine Le Pen en tête à Sainte-Anastasie au premier tour de la présidentielle 2022 C'est certainement le choix de celui qui va présider la France qui nous en dit le plus sur l'inclinaison des habitants d'une commune. Point à retenir : le Rassemblement national avait récolté au premier tour un meilleur résultat aux législatives dans la commune que Marine Le Pen en personne lors de l'élection du locataire de l'Elysée. La leader de la formation avait accumulé 32,53% au premier tour sur place. Elle avait alors surpassé Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron, confortés respectivement par 21,48% et 18,81%. Marine Le Pen avait même fini devant Emmanuel Macron au deuxième tour (avec 58,51% contre 41,49%).

12:32 - Quel résultat pour le RN aux législatives 2024 à Sainte-Anastasie ? Le verdict du scrutin législatif le plus récent est un indice clé au moment de l'élection de ces 30 juin et 7 juillet. Le Rassemblement national se hissait en première position à Sainte-Anastasie au début des élections législatives 2022. On retrouvait en effet Pierre Meurin en tête au premier tour, avec 33,81% dans la cité, qui faisait partie de la 4ème circonscription du Gard. La victoire devait ensuite lui revenir au second tour dans la localité, avec 53,08%, devant le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale à 46,92%.

11:02 - Sainte-Anastasie : démographie, élections et perspectives d'avenir La démographie et la situation socio-économique de Sainte-Anastasie façonnent les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur impact sur les élections législatives. Avec une densité de population de 38 hab par km² et un pourcentage de chômeurs de 10,87%, le marché du travail et les questions de logement sont des inquiétudes majeures. Le pourcentage de foyers ne possédant aucune voiture (24,67%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 704 électeurs sur des questions de mobilité et d'environnement. Le nombre de familles monoparentales (12,62%) met en évidence des impératifs de suivi familial, et le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (8,25%) indique des enjeux de stabilité de l'emploi. Les chiffres sur l'instruction à Sainte-Anastasie mettent en relief des disparités notables en termes de niveaux d'instruction, avec 17,8% des habitants ayant obtenu seulement le baccalauréat par exemple. La France devrait prendre en compte ces disparités et proposer des mesures concrètes pour favoriser l'égalité des chances.

09:32 - Abstention à Sainte-Anastasie : que retenir des précédentes élections ? Au cours des derniers rendez-vous électoraux, les 1 776 habitants de cette commune ont laissé entrevoir leurs préférences de vote. Il y a trois semaines, au moment des précédentes européennes, parmi les 1 512 inscrits sur les listes électorales à Sainte-Anastasie, 45,17% avaient déserté les urnes, contre une abstention de 46,93% lors du scrutin européen de 2019. Pour rappel, dans la commune, l'abstention aux élections législatives 2022 représentait 52,5% au premier tour et seulement 50,4% au deuxième tour. Peut-on pronostiquer l'abstention cette année à Sainte-Anastasie ? En avril 2022, à l'occasion du premier tour de l'élection présidentielle, 20,42% des personnes en âge de participer à une élection dans la commune avaient refusé de se rendre aux urnes. L'abstention était de 23,02% au second tour.