19:50 - Le résultat de la coalition de gauche aux dernières élections à Sainte-Marie-aux-Chênes fait envie La coalition de gauche menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés aux dernières législatives étant déjà morte, que décideront ses électeurs lors de ces nouvelles élections de 2024 ? Quelle part optera pour le Nouveau Front populaire ? Donner une estimation s'avère compliqué. A l'issue du premier tour des élections de l'Assemblée il y a deux ans, à Sainte-Marie-aux-Chênes, le binôme Nupes avait en effet glané 19,83% des votes dans la localité. Une performance à compléter avec les 22% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Raphaël Glucksmann a plus récemment cumulé 10,23% à Sainte-Marie-aux-Chênes pour le tour unique des européennes. Mais on peut en revanche réévaluer ce résultat à 21% pour la gauche pour ces législatives dans la localité, la part de voix du leader de la liste Place Publique étant à renforcer avec celles de la LFI Manon Aubry (6,91%), de Marie Toussaint (3,2%) et enfin du communiste Léon Deffontaine (2,69%).

18:42 - En cinq ans, le Rassemblement national a grappillé 15 points à Sainte-Marie-aux-Chênes Alors que retenir de l'ensemble de ces chiffres ? Alors qu'à l'échelle nationale, les résultats du RN ont culminé à plus de 30% des suffrages au scrutin européen de 2024, soit 8 points de plus qu'aux européennes 2019, la progression locale semble décuplée. Le mouvement lepéniste a en effet déjà avancé de 15 points sur place entre 2019 et 2024. Il y a donc des raisons de penser que le RN dépassera les 41% ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Quels résultats pour les européennes à Sainte-Marie-aux-Chênes le 9 juin ? Regarder quelques jours en arrière apparaît comme encore plus pertinent au moment de se familiariser avec le scrutin de ce dimanche 30 juin, le résultat des élections du 9 juin dernier étant majeur. Le résultat de la liste RN, avec Jordan Bardella comme chef de file aux européennes de juin, était en effet au plus haut à Sainte-Marie-aux-Chênes, à 46,42%, soit 726 voix dans la ville. Le RN doublait alors Valérie Hayer à 13,24% et Raphaël Glucksmann à 10,23%.

14:32 - Quel était le résultat de la présidentielle 2022 à Sainte-Marie-aux-Chênes ? Marine Le Pen s'était particulièrement illustrée à Sainte-Marie-aux-Chênes lors de la dernière présidentielle 2022 avec un nombre de votes correspondant à 34,68% des électeurs au 1er tour. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient derrière à 26,6% et 17,14% des voix. Éric Zemmour devait se contenter d'une médaille en chocolat avec seulement 7,31% des suffrages. Au deuxième tour, c'est de nouveau Marine Le Pen qui se plaçait en tête à Sainte-Marie-aux-Chênes avec 55,93%, devant Emmanuel Macron à 44,07%.

12:32 - Quel score pour le RN ce soir à Sainte-Marie-aux-Chênes ? Le résultat du plus récent scrutin législatif semble un indicateur clé au moment du rendez-vous électoral majeur qui se joue. Le Rassemblement national tirait son épingle du jeu à Sainte-Marie-aux-Chênes au début des élections législatives 2022. C'est en effet Grégoire Laloux qui se plaçait en tête au premier tour avec 33,11% dans la commune, qui faisait partie de la 1ère circonscription de la Moselle. La victoire l'attendait aussi au second tour dans la cité, avec 54,97%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 45,03%.

11:02 - Analyse socio-économique de Sainte-Marie-aux-Chênes : perspectives électorales Dans la ville de Sainte-Marie-aux-Chênes, les électeurs auront-ils un impact sur le résultat des élections législatives ? La pyramide des âges peut agir sur les orientations des mesures, notamment en matière d'instruction et de soins de santé. Dans la commune, 19,43% des résidents sont des enfants, et 8,11% ont plus de 75 ans. Un revenu moyen par foyer fiscal de 27 484 euros par an montre l'importance des questions sur la répartition des richesses dans les préoccupations des 1 239 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre d'allocataires de la CAF (16,38%) met en évidence des besoins de suivi familial, tandis que le pourcentage de salariés en CDD (8,56%) indique des défis de sécurité du travail. Les chiffres sur l'éducation à Sainte-Marie-aux-Chênes mettent en avant une diversité de qualifications, avec 24,61% des résidents non diplômés, ce qui peut impacter les attitudes envers les politiques éducatives et l'accès à la formation professionnelle.

09:32 - Taux de participation aux législatives à Sainte-Marie-aux-Chênes : quelles tendances ? Pour cerner plus précisément le vote des électeurs de cette commune, il faut observer les résultats des précédents rendez-vous électoraux. Début juin, à l'occasion des élections européennes, parmi les 3 195 personnes en âge de voter à Sainte-Marie-aux-Chênes, 50,42% avaient pris part au scrutin. La participation était de 45,61% en 2019. Pour rappel, dans la commune, le taux de participation aux législatives 2022 s'élevait à 39,57% au premier tour. Au deuxième tour, 37,13% des citoyens ont exercé leur droit de vote. Qu'en sera-t-il cette année à Sainte-Marie-aux-Chênes ? A l’échelle de toute la France, la participation était déjà un sujet central en juin 2022. Elle atteignait 18,4% à 12 h et seulement 39,4% à 17 heures pour le premier tour.