En direct

19:49 - Quels peuvent être les reports pour le vote Nupes à Sainte-Mère-Église ? Une autre source de doute de ces législatives est celle du choix des électeurs de gauche après l'accord des partis autour du Nouveau Front populaire, un an après la disparition de la Nouvelle union populaire et sociale (Nupes). La liste PS-Place publique de Raphaël Glucksmann avait obtenu 11,48% à Sainte-Mère-Église il y a quelques jours. Reste que dans la cité, il faudra aussi avoir un œil sur les 3,52% de la liste de Manon Aubry (LFI), les 3,64% de Marie Toussaint (EELV) et les 2,27% de Léon Deffontaine (PCF). Autrement dit un total tournant autour des 19% sur place. Le jour du premier tour des élections législatives, en 2022, la candidature Nupes avait par ailleurs enregistré 14,63% des votes dans la localité.

18:42 - Comment s'en sort le Rassemblement national avant les législatives à Sainte-Mère-Église ? Malgré des évolutions rapides voire parfois radicales, quelques conclusions s'imposent tout de même. En analysant rapidement la progression du RN qui se dégage des dernières élections européennes à l'échelle nationale, soit près de huit points de plus pour la liste Bardella en 2024 qu'en 2019, le résultat du Rassemblement national devrait se situer à environ 27% à Sainte-Mère-Église. Une estimation qui concorde avec les points également grappillés par les lepénistes dans la zone ces dernières années : une hausse de 6 points qui peut encore évoluer.

15:31 - Quel était le résultat des européennes à Sainte-Mère-Église début juin ? Le résultat des élections bien plus récemment encore est historique. Regarder juste derrière semble donc aussi avisé au moment d'anticiper le scrutin de ces législatives. Il y a quelques semaines en effet, à Sainte-Mère-Église, la liste RN, avec Jordan Bardella comme tête de file, s'est imposée, cumulant 38,98% des votes face à Valérie Hayer à 16,59% et Raphaël Glucksmann à 11,48%.

14:32 - Emmanuel Macron au-dessus de Le Pen et Mélenchon à Sainte-Mère-Église lors de la présidentielle 2022 Le bord politique des habitants d'une ville transparait sans doute le plus dans les résultats de l'élection du chef de l'Etat. C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en pôle position à Sainte-Mère-Église lors du premier tour de la présidentielle avec 32,39%, battant Marine Le Pen. La fille de Jean-Marie Le Pen obtenait 30,55%. Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour prenaient les troisième et quatrième places avec respectivement 10,18% et 8,05% des voix. Et la patronne du RN n'avait pas rattrapé le président sortant au second tour, avec 49,23% contre 50,77%.

12:32 - Les données des dernières élections, un signe pour les législatives 2024 à Sainte-Mère-Église ? Le nombre de bulletins glanés par le RN sera très commenté à l'échelle locale pour cette législative. Il y a deux ans, lors des législatives à Sainte-Mère-Église, le RN avait dû se contenter de la deuxième place sur le podium, 19,51% des habitants passés par les urnes ayant voté pour son binôme, contre 42,60% pour Philippe Gosselin (Les Républicains) au premier tour. Au tour suivant, il avait encore échoué dans la localité, laissant de nouveau la première place au binôme Les Républicains avec 75,66%. Philippe Gosselin conservait donc son avance sur place.

11:02 - Comprendre l'électorat de Sainte-Mère-Église : un regard sur la démographie locale Quelle influence les électeurs de Sainte-Mère-Église exercent-ils sur les résultats des législatives ? Dans la commune, 27% de la population est âgée de 0 à 29 ans, et 11,39% ont plus de 75 ans. La pyramide des âges peut avoir un effet sur les priorités politiques en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Le pourcentage de familles disposant d'au moins une voiture (65,23%) montre l'importance des questions de mobilité et d'infrastructure dans les préoccupations des 1 168 votants. Le nombre d'allocataires de la CAF (15,82%) met en lumière des besoins de suivi familial, et le taux de salariés en contrat à durée déterminée (11,22%) indique des défis de stabilité de l'emploi. Un taux de résidences secondaires de 18,31%, comme à Sainte-Mère-Église, indique la présence d'une population plus aisée. Les propriétaires de maisons de vacances peuvent avoir des préoccupations politiques différentes des habitants permanents.

09:32 - Participation à Sainte-Mère-Église : les leçons des précédentes élections À Sainte-Mère-Église, l'un des facteurs clés de ce scrutin législatif sera indiscutablement le taux de participation. Il y a deux ans, pour le deuxième tour de l'élection présidentielle, 23,27% des personnes aptes à participer à une élection dans la commune avaient refusé de se rendre aux urnes, contre une abstention de 24,91% au premier tour. Pour comparer, dans la commune, l'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 49,28% au premier tour. Au second tour, 53,58% des électeurs n'ont pas exercé leur droit de vote. Peut-on pronostiquer l'abstention cette année à Sainte-Mère-Église ? L'inflation dans le pays et son impact sur le quotidien des ménages seraient notamment capables d'avoir un impact sur la stratégie de vote des citoyens de Sainte-Mère-Église.