Résultat des législatives à Saints-Geosmes : l'élection 2024 en direct

En direct

15:36 - Avantage Marine le Pen à Saints-Geosmes au premier tour de la dernière présidentielle L'inclinaison des habitants d'une ville transparait bien souvent le plus dans le choix fait lors de l'élection de celui qui va présider la France. Marine Le Pen avait frappé très fort à Saints-Geosmes lors de la dernière élection présidentielle avec un nombre de votes correspondant à 30,49% au premier round. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon étaient distancés à 26,15% et 11,43% des voix. Éric Zemmour prenait la quatrième place avec 7,75% des voix pour sa part. Marine Le Pen s'imposait finalement au deuxième round dans la commune avec 52,08%, devant Emmanuel Macron à 47,92%.

12:32 - Quel score pour le Rassemblement national aux législatives 2024 à Saints-Geosmes ? Le résultat des législatives 2024 à l'échelle locale sera regardé au prisme de la dynamique du Rassemblement national, comme dans le reste du pays. Le RN parvenait à tirer son épingle du jeu à Saints-Geosmes au début des élections législatives 2022. On retrouvait en effet Christophe Bentz en tête au premier tour, avec 22,49% dans la cité, partie intégrante de la 1ère circonscription de la Haute-Marne. Bérangère Abba (La République en Marche) s'imposait par la suite au second tour en revanche, avec 50,82%.

11:02 - Analyse démographique des législatives à Saints-Geosmes Devant les 2 bureaux de vote dispersés à travers Saints-Geosmes, les citoyens se réunissent pour se rendre aux urnes. Avec une population de 1 096 habitants répartis dans 553 logements, cette localité présente une densité de 76 habitants par km². Ses 127 entreprises attestent une activité entrepreneuriale prospère, alors que son tissu social se compose de 381 familles, reflétant une communauté diversifiée. Dans la localité, 24% de la population est âgée de 29 ans et moins, et 33,27% de 60 ans et plus, ce qui peut agir sur les orientations politiques, notamment en matière d'instruction et de santé. Les citoyens, dont 39,05% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Dans cette mosaïque sociale, 33,33% des familles sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 1151,15 €, accable une ville qui vise plus de prospérité. À Saints-Geosmes, les intérêts locaux, tels que le travail, l'écologie et l'inflation, se joignent aux objectifs français.

09:32 - Perspectives de l'abstention aux dernières législatives à Saints-Geosmes À Saints-Geosmes, l'un des facteurs principaux des élections législatives 2024 sera immanquablement le niveau de participation. Pour mémoire, dans la ville, le taux de participation aux législatives 2022 se chiffrait à 52,69% au premier tour et seulement 52,24% au second tour. Qu'en sera-t-il de la participation à Saints-Geosmes cette année ? A l'échelle nationale, la participation était déjà analysée il y a deux ans. Elle se chiffrait à 18,4% à midi et seulement 39,4% à 17 h pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017. Il y a deux ans, pour le premier tour de la dernière élection présidentielle, le taux de participation avait atteint 79,25% dans la ville, à comparer avec un taux de participation de 79,05% au second tour, soit 781 personnes.