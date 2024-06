En direct

19:46 - À Saméon, qui va faire main basse les voix de la Nupes ? Alors que la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés avait accumulé les votants lors des élections législatives précédentes, mais n'existe déjà plus aujourd'hui, c'est une nouvelle coalition qui s'avance pour ces élections. Ce qui laisse planer l'incertitude sur le vote de gauche dans les urnes. A l'occasion du premier tour des élections législatives, il y a deux ans, la candidature Nupes avait cumulé 18,74% des suffrages dans la commune. A l'issue des européennes plus récemment, la liste Glucksmann a glané 9,55% à Saméon. Un chiffre qui devrait croître aux législatives, puisque l'alliance relookée peut théoriquement atteindre 24% cette fois, en cumulant les scores de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF).

18:42 - La fulgurante progression du RN à Saméon Malgré des évolutions rapides voire parfois radicales, quelques conclusions s'imposent tout de même. Ce sont déjà 12 points qui ont ainsi été grappillés par le RN au niveau de la commune entre les européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Une paille. Il n'est pas impossible que le RN termine à près de 29% à Saméon ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Une performance de Bardella dans la moyenne à Saméon le 9 juin Se retourner sur le tout dernier test électoral semble également logique au moment d'analyser le scrutin de ce dimanche 30 juin, le résultat qui est tombé à l'issue des élections du 9 juin dernier étant majeur. Si on se penche sur les détails en effet, la liste du Rassemblement national, emmenée par Jordan Bardella, s'est imposée aux élections du Parlement européen 2024 à Saméon. L'extrême droite a glané 34,01% des suffrages, soit 267 voix dans la ville, devant Valérie Hayer à 17,96% et Raphaël Glucksmann à 9,55%.

14:32 - 36,38% pour Emmanuel Macron lors de la présidentielle 2022 à Saméon La présidentielle est probablement la référence pour appréhender au mieux une préférence politique locale. Marine Le Pen était en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 dans la ville avec 24,52% contre 36,38% pour Emmanuel Macron. Jean-Luc Mélenchon et Valérie Pécresse devaient se contenter de la troisième et de la quatrième places avec respectivement 12,86% et 5,23% des voix. Et Marine Le Pen s'inclinait face au président sortant au second tour, avec 40,74% contre 59,26%.

12:32 - La majorité s'en sortait bien au premier tour des dernières législatives à Saméon Regarder dans le rétro pour voir le scrutin législatif le plus récent peut sembler une évidence au moment de l'élection du jour. Lors des dernières législatives à Saméon, le RN se plaçait à la deuxième place, 21,38% des habitants passés par le bureau de vote s'étant tournés vers son binôme, contre 31,77% pour Charlotte Parmentier-Lecocq (La République en Marche) au premier tour. Au deuxième, il avait encore échoué dans la localité, laissant de nouveau le premier rang au binôme Ensemble ! - Majorité présidentielle (64,03%). Charlotte Parmentier-Lecocq remportait donc ce scrutin sur place.

11:02 - Comment la composition démographique de Saméon façonne les résultats électoraux ? La composition démographique et socio-économique de Saméon détermine les préoccupations et les intérêts des habitants, impactant ainsi le résultat des élections législatives. La jeunesse et les demandeurs d'emploi sont des segments clés dans la localité, avec près de 33% de la population ayant 29 ans et moins, et un taux de chômage de 6,74%. De plus, le pourcentage de familles propriétaires (89,09%) met en exergue l'importance des thématiques de logement et d'urbanisme. Le pourcentage important de cadres, atteignant 31,54%, révèle une population soucieuse de la compétitivité économique de sa région. Le nombre d'allocataires de la CAF (13,81%) révèle la nécessité d'un soutien familial, et le taux de salariés en contrat à durée déterminée (5,91%) indique des défis de stabilité de l'emploi. Les données sur l'éducation, tel que le taux de titulaires d'un diplôme universitaire (42,71%), suggèrent un niveau élevé d'instruction à Saméon, soulignant l'importance soutenir les aspirations professionnelles des habitants.

09:32 - Retour sur l'abstention aux élections législatives précédentes à Saméon L'analyse des précédentes élections permet de se faire une idée du vote des habitants de cette ville. Lors des dernières élections européennes, 39,96% des électeurs de Saméon (Nord) avaient boudé les urnes, à comparer avec un taux d'abstention de 44,83% il y a cinq ans. Pour rappel, dans la ville, le taux d'abstention aux législatives 2022 représentait 46,78% au premier tour et seulement 49,46% au deuxième tour. A l'échelle nationale, la participation était déjà analysée il y a deux ans. Elle représentait 18,4% à midi et seulement 39,4% à 17 heures pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017.